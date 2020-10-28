Mevlid Kandili duası! Mevlid Kandili gecesi okunacak dualar, yapılacak ibadetler nelerdir? Hangi dualar okunur, zikirler çekilir ve nasıl ibadet edilir?

Rebiülevvel ayının on ikinci gününe denk gelen Mevlid Kandili, 28 Ekim Çarşamba günü idrak ediliyor. İslam âlemi için mühim bir yere sahip olan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu ifade eden bu gece yine en verimli şekilde değerlendirilecek. Mevlid Kandili duası için birçok kişi araştırma yaparken, Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir ve hangi zikirler çekilir soruları da yanıtını aramaya başladı. Mevlid Kandili okunacak dualar, yapılması gereken ibadetler hakkında detaylı bilgilere haberimizde yer verdik. Peki, Mevlid Kandil gecesi hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? İşte Mevlit kandil gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler…

MEVLİD KANDİLİ DUASI! BU GECE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu ifade eden bu mübarek gece içinde bazı ibadetlerin yapılması tavsiye edilmiştir. Mevlid Kandili duası okuyarak ve çeşitli ibadetler ederek bugünü en verimli şekilde geçirebilirsiniz.

MEVLİD KANDİLİ OKUNACAK DUALAR VE YAPILACAK İBADETLER

Mevlid Kandili gecesini en iyi şekilde değerlendirerek bugünün feyzinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, okunacak dualar ve yapılacak ibadetler ile ilgili ayrıntılara bu başlık altından ulaşabilecek. İşte Mevlid Kandili gecesi yapılması tavsiye edilen ibadetler;