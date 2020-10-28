Mevlid Kandili duası! Mevlid Kandili gecesi okunacak dualar, yapılacak ibadetler nelerdir? Hangi dualar okunur, zikirler çekilir ve nasıl ibadet edilir?

Rebiülevvel ayının on ikinci gününe denk gelen Mevlid Kandili, 28 Ekim Çarşamba günü idrak ediliyor. İslam âlemi için mühim bir yere sahip olan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu ifade eden bu gece yine en verimli şekilde değerlendirilecek. Mevlid Kandili duası için birçok kişi araştırma yaparken, Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir ve hangi zikirler çekilir soruları da yanıtını aramaya başladı. Mevlid Kandili okunacak dualar, yapılması gereken ibadetler hakkında detaylı bilgilere haberimizde yer verdik. Peki, Mevlid Kandil gecesi hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? İşte Mevlit kandil gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler…
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu ifade eden bu mübarek gece içinde bazı ibadetlerin yapılması tavsiye edilmiştir. Mevlid Kandili duası okuyarak ve çeşitli ibadetler ederek bugünü en verimli şekilde geçirebilirsiniz.
Mevlid Kandili gecesini en iyi şekilde değerlendirerek bugünün feyzinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, okunacak dualar ve yapılacak ibadetler ile ilgili ayrıntılara bu başlık altından ulaşabilecek. İşte Mevlid Kandili gecesi yapılması tavsiye edilen ibadetler;
MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?
Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.
MEVLİD KANDİLİ OKUNACAK DUALAR
Elhamdülillahi Rabbil Alemin…
Ey mahlûkatı yoktan vâreden, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, âlemlerin tek sahibi olan Yüce Allahım!
Bizleri en güzel biçimde yarattın, sayısız nimetlerinin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü, bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur'an'dır. Bizleri ebediyen bu lütuftan ayırma ya Rabbi!
Sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab! Sen bütün mahlûkata merhametli, bilhassa mü'minlere lütufkârsın. İnanmış insanlar olarak bizler de Senin huzuruna geldik, sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi!
Kıyamet gününün tek sahibi Sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rabbi!
Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin, itaatin hayırlı ve nurlu yolundan ayırma ya Rabbi!
İman ve hidayet üzere devamlı olmayı, müttakîlerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı iffetimiz, şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasib eyle ya Rabbi!
MEVLİD KANDİLİ TESBİH NAMAZI KILINMALI
Mevlid kandili gecesinde 4 rekat tesbih namazı kılınması tavsiye ediliyor. Mevlit kandili tesbih namazı saat olarak akşam ya da yatsı namazından sonra kılınabilir.
TESBİH NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Mevlid Kandilinde kılınan tesbih namazına niyet edilirken şunlar söylenir;
Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başImızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle"
Mevlid Kandili gecesinde günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Kandil gecesi bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir.
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"
Tesbih namazında her rekatta okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rekatta 300 tesbih okunmuş olur.
"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.
-"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere,
-Zamm-ı sureden sonra 10 kere,
-Rükûda 10 kere,
-Rükûdan doğrulunca 10 kere,
-Secdede 10 kere,
-Secdeden doğrulunca 10 kere,
-İkinci secde de 10 kere, okunur.
Böylece birinci rekat namaz kılınmış olur. Tesbih namazında ikinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10'ar kere okunarak 4 rek'at tamamlanır. Mevlid Kandili tesbih namazının diğer tarafları aynen diğer namazlarda olduğu gibidir. Fark sadece okunan tesbihlerdir.
İkinci rekate oturulduğunda, "Et-tehiyyâtü..." den sonra, "Allâhümme salli..." ve "Allâhümme bârik...", üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke..." okunacaktır.