Pomelo nedir? Pomelo meyvesi faydaları nelerdir, nasıl yenir?

Turunçgiller ailesine bağlı olan meyve türlerinden biri olan Pomelo meyvesi Şadok Çin greyfurtu olarak da adlandırılmaktadır. Ayrıca bu meyve turunçgiller içerisinde bulunan en büyük meyvelerden birisidir. Meyvenin çapı yaklaşık olarak 15-25 cm'yi bulmaktadır. İçeriğinde bulunan mineraller ve vitaminler sayesinde vücuda birçok fayda sağlar. Vatandaşlar tarafından Pomelo meyvesinin ne olduğu, Pomelo kurusu nedir? Gibi konular araştırılmaktadır. Ayrıca Pomelo faydaları nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.
POMELO NEDİR?
Pomelo meyvesi turunçgillere bağlı Citrus cinsinden bir tür olan ağaca ve meyvesine verilen genel addır. Pomelo aynı zamanda turunçgiller içinde en büyük meyvedir. Ayrıca diğer turunçgillere oranla asiditesi en az olandır. Kalın bir kabuğu bulunmaktadır. Bu meyvenin üzerinde bulunan kabuğun altında yenilebilir, tatlı düşük asitli portakal şeklinde meyve dilimleri bulunur.
POMELO MEYVESİ FAYDALARI
POMELO MEYVESİ NASIL YENİR?
Pomelo meyvesi kalın bir kabuğa sahip olan bir meyve türüdür. Bu sert kabuğun altında yenilmekte olan ve tatlı düşük asitli portakal şeklinde meyve dilimleri bulunur. Bu dilimler beyaz lifli zar şeklinde kısımları ile kolayca ayrılmaktadır. Bu dilimler genel olarak taze olarak yenmektedir.