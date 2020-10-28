Pomelo nedir? Pomelo meyvesi faydaları nelerdir, nasıl yenir?

Turunçgiller ailesine bağlı olan meyve türlerinden biri olan Pomelo meyvesi Şadok Çin greyfurtu olarak da adlandırılmaktadır. Ayrıca bu meyve turunçgiller içerisinde bulunan en büyük meyvelerden birisidir. Meyvenin çapı yaklaşık olarak 15-25 cm'yi bulmaktadır. İçeriğinde bulunan mineraller ve vitaminler sayesinde vücuda birçok fayda sağlar. Vatandaşlar tarafından Pomelo meyvesinin ne olduğu, Pomelo kurusu nedir? Gibi konular araştırılmaktadır. Ayrıca Pomelo faydaları nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

POMELO NEDİR?

Pomelo meyvesi turunçgillere bağlı Citrus cinsinden bir tür olan ağaca ve meyvesine verilen genel addır. Pomelo aynı zamanda turunçgiller içinde en büyük meyvedir. Ayrıca diğer turunçgillere oranla asiditesi en az olandır. Kalın bir kabuğu bulunmaktadır. Bu meyvenin üzerinde bulunan kabuğun altında yenilebilir, tatlı düşük asitli portakal şeklinde meyve dilimleri bulunur.

POMELO MEYVESİ FAYDALARI

Pomelo meyvesinin içeriğinde bulunan hesperedin glikoziti maddesi sayesinde kılcal damarları güçlendirmeye yardımcı olur.

Sindirim sistemini çalıştırarak kabızlık sorununu önler.

Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi sorunlara iyi gelir.

Midede meydana gelen rahatsızlıkları iyileştirici bir özelliği bulunmaktadır. Bu şekilde mideyi rahatlatır.

Vücuttaki yorgunluk hissini azaltır ve enerji sağlar.

Pomelo meyvesinin yararları arasında ayrıca yapraklarının hazmı kolaylaştırması da bulunur.

Ayrıca bu yaprakları nefesi rahatlatır ve ağız kokusunu giderir.

İçeriğinde bulunan spermedin maddesi sayesinde hücrelerin yenilenmesine fayda sağlar.

Serbest radikaller ile savaşır.

Baş ağrısına iyi gelir.

•Pomelo meyvesi yağ yakıcı özelliği bulunmaktadır.

Yaşlanmayı geciktirir.

Vücutta meydana gelen yaranın iyileşme süreci hızlandırır.

POMELO MEYVESİ NASIL YENİR?

Pomelo meyvesi kalın bir kabuğa sahip olan bir meyve türüdür. Bu sert kabuğun altında yenilmekte olan ve tatlı düşük asitli portakal şeklinde meyve dilimleri bulunur. Bu dilimler beyaz lifli zar şeklinde kısımları ile kolayca ayrılmaktadır. Bu dilimler genel olarak taze olarak yenmektedir.