Resmi Yazışma Kuralları Nelerdir? Resmi Yazışma Kuralları Örnekleri

Resmi yazışmalarda uyulması gereken pek çok kural bulunmaktadır. Bir insan resmi yazışma yapacağı zaman bu kurallara uymalıdır. Bundan dolayı da yazışmadan önce resmi yazışma kurallarını öğrenmelidir. Resmi yazışma yapacak olan insanların ilk yaptıkları şeylerden birisi resmi yazışma kurallarını araştırmaktır. Çünkü yazışma esnasında hata yapmamak gereklidir. Resmi yazışma esnasında hata yapmamak için de resmi yazışma kurallarını öğrenmek gereklidir. Resmi bir yazışma yapacak olan insan bu kuralları yazımızda vereceğimiz link üzerinden bulabilir. Peki çok merak edilen yazışma kuralları kılavuzu nedir? Yazışma kuralları ile alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...

Resmi Yazışma Kuralları Yönetmeliği

Resmi yazışma yapacak olan insanlar için her yıl tekrar ve bazı değişiklikler ile birlikte yayınlanan resmi yazışma kuralları yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmelik internette hemen hemen her sitede bulunmaktadır. Ancak güvenilir olan yerlerden bakmak çok önemlidir. Resmi yazışma kuralları yönetmeliğinde resmi yazışma yapan kişilerin uyması gereken pek çok kuraldan bahsedilmektedir. Bu kurallar yazışma esnasında uyulacak imla ve noktalama kuralları, tanımlar ve kısaltmalar, resmi yazışma ortamı, yazışmadaki nüsha sayısı gibi pek çok şeyi kapsamaktadır. Resmi yazışma kuralları yönetmeliği Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanmaktadır. Resmi yazışma kuralları yönetmeliğinin tamamına aşağıda vermiş olduğumuz linkten ulaşmak mümkündür.

Resmi Yazışma Kuralları Kılavuzu

Resmi bir yazışma yapacak kişiler için resmi yazışma kılavuzu oldukça önemlidir. Bu kılavuzda yazışma esnasında uyulması gereken pek çok kural bulunmaktadır. Resmi yazışma kuralları kılavuzu her yıl yayınlanmaktadır. Ve her yıl bazı küçük değişikliklere uğramaktadır. Resmi yazışma kuralları pek çok maddeden oluşmaktadır. Ancak resmi bir yazışma öncesinden bu maddeleri okumakta fayda vardır. Çünkü resmi yazışmalar çok önemlidir. Önemli bir yazışma olmasından dolayı da yazışma esnasında hataya mahal verilmemektedir. Resmi yazışma kurallarının tamamı yazımızın sonlarında verdiğimiz link içerisinde bulunmaktadır. Oldukça uzun olsa da içinde resmi yazışma sırasında uyulması gereken bütün kurallar bulunmaktadır. Resmi yazışma kuralları kılavuzunda bulunan kurallardan örnek verilmesi gerekirse bunlar şunlardır:

İletişim bilgileri ile ilgili kurallar

Amaç ve kapsam

Dayanak

Belgenin şekli özellikleri

Yazı tipi ve harf büyüklüğü

Yazı alanı

Kurumsal logo

İngilizce Resmi Yazışma Kuralları

Bazı durumlarda insanlar İngilizce yazışma yazmak zorunda kalacaklardır. Türkçe yazışma kuralları olduğu gibi İngilizce yazışma kuralları da bulunmaktadır. Bu kurallar pek çok resmi yerle yazışma yaparken önemli olan kuralları içermektedir. Resmi yazışma kurallarına dikkat edilen yerler genellikle e-postalardır. Zaten e-posta atarken uyulması gereken çok fazla kural vardır. Bir de işin içine İngilizce girdiğinde kişiler daha dikkatli olmalıdır. İngilizce resmi yazışmalar genellikle iş yazışmalarıdır. İngilizce ortak bir dil olduğu için pek çok iş yerinde İngilizce yazışma yapılmaktadır. İngilizce resmi yazışma kuralları aşağıda bahsedilenlerdir;

Devrik ve Gramere uygun olmayan cümleler kurulmamalıdır,

Konu uzatılmamalıdır. Açık ve net olunmalıdır.

İngilizce yazışma esnasında resmi ve nazik bir dil kullanılmalıdır.

Kelime ve cümle kalıplarına dikkat edilmeli ve kontrol edilmelidir.

Hitaplara çok dikkat edilmelidir. Mr, Sir/Madam, Miss, Mrs, Ms, Dear gibi hitaplar kullanılmalıdır.

Mailin nedeninden bahsedilmesi gereklidir.

Gönderinin nedeni belirtildikten sonra talepler, bilgilendirmeler ve onaylamalardan bahsedilmelidir. Yazışmanın en uzun kısmı burasıdır.

En sonunda da If you require assistance, please contact me. (Eğer yardıma ihtiyaç duyarsınız lütfen benimle irtibata geçin.) , For further information.. (Daha fazla bilgi için...) , Hope the above helps, but email again if you're still having any difficulties. (Hope the above helps, but email again if you're still having any difficulties.) gibi yazılarla yazışma bitirilmelidir.

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200610-8.pdf