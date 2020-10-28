Son dakika! Ankara'da FETÖ operasyonu: 31 gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisaklı ve irtibatı olduğu anlaşılan, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade / teşhis tutanağı bulunan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe vb. umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle mahrem imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüphelilerine operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 1'i emekli 2'si daha önce ihraç edilmiş olan 3 Albay, Hâlen aktif olarak görevde olan 3 Binbaşı, Hâlen aktif olarak görevde olan 1 Yüzbaşı, 1'i hâlen aktif olarak görevde 4'ü daha önce ihraç edilmiş olan 5 Üsteğmen, 7'si hâlen aktif olarak görevde 6'sı daha önce ihraç edilmiş olan 13 Astsubay, Hâlen aktif olarak görevde olan 1 Uzman Çavuş, 1'i hâlen aktif olarak görevde öğretmen olmak üzere 5 mahrem imam olmak üzere toplam 31 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde, 28.10.2020 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.



Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği öğrenildi.