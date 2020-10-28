SON DAKİKA: Bakan Akar 'her ne pahasına olursa olsun' diyerek mesajı verdi: Karada, denizde ve havada...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Milli birlik ve beraberliğimizin en büyük güvencesi olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare' olduğunu belirttiği Cumhuriyet, bizlere emanet edilen en büyük mirastır" dedi.

Bakan Akar, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, cumhuriyetin 97'nci yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti. Akar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşiyle başlayan Milli Mücadele, tüm zorluklara rağmen asil milletimizin büyük fedakarlığı ve şanlı ordumuzun kahramanlığıyla dünyada eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Milli Mücadele'nin sonunda ilan edilen Cumhuriyet ile de asil milletimiz, egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Milli birlik ve beraberliğimizin en büyük güvencesi olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare' olduğunu belirttiği Cumhuriyet, bizlere emanet edilen en büyük mirastır" dedi.

'MENFAATLERİMİZİ HER NE PAHASINA OLURSA OLSUN KORUMAKTAYIZ'

Bakan Akar, cumhuriyetin kazanımlarını korumak, Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe güvenle taşımak için gece gündüz, yılmadan, yorulmadan var güçleriyle çalıştıklarını kaydederek, "Bu kapsamda başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 83 milyon vatandaşımızın huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumaktayız" dedi.

'HAKLI DAVALARINDA SONUNA KADAR YANLARINDAYIZ'

Bakan Akar, bölgesel ve küresel olarak gerginlik ile çatışmaların tırmandığı hassas süreçte Kıbrıslı ve Azerbaycanlıların başta olmak üzere tüm dost ve kardeşlerin haklı davalarında sonuna kadar yanlarında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ayrıca yedi iklim, üç kıtaya barış, huzur, adalet ve istikrar götüren atalarımızdan aldığımız ilhamla Birleşmiş Milletler (BM), NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve ikili anlaşmalar kapsamında Libya'dan, Kosova'ya, Afganistan'dan Bosna Hersek'e, Katar'dan, Somali'ye ve Sudan'a kadar birçok coğrafyada dünya barışına katkı sunmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve asker-sivil tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şu anda karada, denizde ve havada; yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah arkadaşlarıma sağlık ve esenlik içinde kazasız belasız, hayırlı başarılı görevler diliyor, asil milletimizin ve tüm mensuplarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerle kutluyorum."