Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün çıkan orman yangınının 22 saatlik yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Pakdemirli, "Dün elinde benzin bidonu bulunan ve aracının arızalandığını söyleyen 2 kişi güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı ama sorgusu yapıldıktan sonra da savcılık tarafından serbest bırakıldı." dedi.

Son dakika: Bakan Pakdemirli'den Hatay'daki orman yangınına ilişkin açıklama! "Kontrol altına alındı" | Video

2 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Pakdemirli, "Ayrıca dün Hatay Yayladağı'nda çıkan ve söndürülen kırsal yangın şüphelisi 2 kişi tespit edildi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından da gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.