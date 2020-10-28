Son dakika haber: Aman dikkat! iPhone 12'deki büyük tehlike ortaya çıktı...

ONLARCA ŞÜPHELİ GİRİŞİM TESPİT EDİLDİ



Son dakika gelen uyarıda Apple'ın şirketin yeniliklerine ilişkin son sunumunu ve özellikle de iPhone 12 lansmanını takiben, siber güvenlik kuruluşu Kaspersky uzmanları yeni akıllı telefon için ön sipariş topladığını iddia eden dünya çapında düzinelerce şüpheli girişimi ortaya çıkardı. Gerçekte bu gibi daha pek çok plan mevcut olabilir.