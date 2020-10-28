Son dakika haber: Aman dikkat! iPhone 12'deki büyük tehlike ortaya çıktı...

ONLARCA ŞÜPHELİ GİRİŞİM TESPİT EDİLDİ
Son dakika gelen uyarıda Apple'ın şirketin yeniliklerine ilişkin son sunumunu ve özellikle de iPhone 12 lansmanını takiben, siber güvenlik kuruluşu Kaspersky uzmanları yeni akıllı telefon için ön sipariş topladığını iddia eden dünya çapında düzinelerce şüpheli girişimi ortaya çıkardı. Gerçekte bu gibi daha pek çok plan mevcut olabilir.
ÖN ÖDEME TUZAĞI
Söz konusu web siteleri, genellikle kullanıcının ön ödeme yapması veya bazı bilgilerini bırakması için bir "harekete geçirme çağrısı" içeriyor. Kurban tuzağa düşerse, paylaştığı tüm veriler ve ödemeler dolandırıcıların eline geçiyor.
ANKETE YÖNLENDİRİLİYOR
Dolandırıcılık girişimlerinin çoğunda kullanıcılara yalnızca ön sipariş teklif edilmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni bir iPhone kazanmayı vaat eden çekilişe katılmaları da öneriliyor. Bu çekilişe katılmak için kullanıcının bazı soruları yanıtlaması gerekiyor ve takiben kullanıcı bir sonraki ankete yönlendiriliyor.
iPhone 12 kazanmak için mesajı paylaşın
Buna ek olarak Kaspersky uzmanları, popüler mesajlaşma yazılımında başka bir yöntem keşfettiler.
SON DAKİKA! MESAJ PATLAMASI
Yeni cihazın lansmanından sonra araştırmacılar, akıllı telefonun yeni sürümünü ücretsiz olarak almak isteyenleri hedefleyen bir mesaj patlaması tespit ettiler.
MESAJLARI İLETİN UYARISI
Bu yöntemde, hediyeyi kazanmak için bu tür mesajları 'yalnızca 20 kişiye veya 5 gruba iletmeniz yeterli' gibi ifadeler yer alıyor.
BAĞLANTIYA TIKLAMA UYARISI
Ardından, kullanıcının kazandığı telefonun rengini seçmek için aslında kimlik avı web sitesine giden bir bağlantıya tıklaması isteniyor.