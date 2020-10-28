Son dakika haber: Aman dikkat! iPhone 12'deki büyük tehlike ortaya çıktı...

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Son dakika haber: Aman dikkat! 'deki büyük tehlike ortaya çıktı...

Yeni tanıtımı yapılan 'yi almak isteyenler aman dikkat! Son dakika gelen haberde dolandırıcılar bu yöntemle binlerce kişiyi tuzağa düşürüyor. Buldukları son yöntem ile dolandırıcılar iPhone 12 ön siparişi topladıklarını iddia ederek insanların hem paralarını hem de kişisel bilgilerini ele geçiriyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.10.2020 10:30 Son Güncelleme: 28.10.2020 10:35 ABONE OL
Aman dikkat! iPhone 12'deki büyük tehlike ortaya çıktı...

ONLARCA ŞÜPHELİ GİRİŞİM TESPİT EDİLDİ

Son dakika gelen uyarıda Apple'ın şirketin yeniliklerine ilişkin son sunumunu ve özellikle de lansmanını takiben, siber güvenlik kuruluşu Kaspersky uzmanları yeni akıllı için ön sipariş topladığını iddia eden dünya çapında düzinelerce şüpheli girişimi ortaya çıkardı. Gerçekte bu gibi daha pek çok plan mevcut olabilir.

Aman dikkat! iPhone 12'deki büyük tehlike ortaya çıktı...

ÖN ÖDEME TUZAĞI

Söz konusu web siteleri, genellikle kullanıcının ön ödeme yapması veya bazı bilgilerini bırakması için bir "harekete geçirme çağrısı" içeriyor. Kurban tuzağa düşerse, paylaştığı tüm veriler ve ödemeler dolandırıcıların eline geçiyor.

Aman dikkat! iPhone 12'deki büyük tehlike ortaya çıktı...

ANKETE YÖNLENDİRİLİYOR

Dolandırıcılık girişimlerinin çoğunda kullanıcılara yalnızca ön sipariş teklif edilmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni bir iPhone kazanmayı vaat eden çekilişe katılmaları da öneriliyor. Bu çekilişe katılmak için kullanıcının bazı soruları yanıtlaması gerekiyor ve takiben kullanıcı bir sonraki ankete yönlendiriliyor.

Aman dikkat! iPhone 12'deki büyük tehlike ortaya çıktı...

iPhone 12 kazanmak için mesajı paylaşın

Buna ek olarak Kaspersky uzmanları, popüler mesajlaşma yazılımında başka bir yöntem keşfettiler.

Aman dikkat! iPhone 12'deki büyük tehlike ortaya çıktı...

SON DAKİKA! MESAJ PATLAMASI

Yeni cihazın lansmanından sonra araştırmacılar, akıllı telefonun yeni sürümünü ücretsiz olarak almak isteyenleri hedefleyen bir mesaj patlaması tespit ettiler.

Aman dikkat! iPhone 12'deki büyük tehlike ortaya çıktı...

MESAJLARI İLETİN UYARISI

Bu yöntemde, hediyeyi kazanmak için bu tür mesajları 'yalnızca 20 kişiye veya 5 gruba iletmeniz yeterli' gibi ifadeler yer alıyor.

Aman dikkat! iPhone 12'deki büyük tehlike ortaya çıktı...

BAĞLANTIYA TIKLAMA UYARISI

Ardından, kullanıcının kazandığı telefonun rengini seçmek için aslında kimlik avı web sitesine giden bir bağlantıya tıklaması isteniyor.

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Son dakika haber: Aman dikkat! iPhone 12'deki büyük tehlike ortaya çıktı...
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