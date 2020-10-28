SON DAKİKA HABERİ... Hainlerin hikayesi ortaya çıktı! Uçtular ama kaçamadılar

TSK'nın 19 Ekim'de Amanoslar kırsalına düzenlediği operasyonda 3 milyon lira ödülle 'Mavi' kategoride aranan teröristlerden Hüseyin Acar etkisiz hale getirildi, diğer terörist Yoldaş Selim Çelik ise sağ yakalandı. İki uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mühimmatla yakalanan terörist Çelik tutuklandı.

SON DAKİKA TERÖRİSTLERE PARAMOTOR EĞİTİMİ FRANSIZLAR'DAN

Terörist Yoldaş Selim Çelik güvenlik kuvvetlerine verdiği ifadede paramotorlu sızma planıyla ilgili önemli ifşaatlarda bulundu. Çelik, "Üç bin metre yükseklikte gece karanlığında cep telefonuna yüklenen programla geldiğimiz için kimse tarafından fark edilmediğimizi sanıyorduk" dedi. İstihbarat kaynaklarından edinilen bilgiye göre PKK'lı teröristlere paramotor eğitimini Fransızlar, Suriye'nin Haseke kentinde verdi. Ayrıca İtalyan yapımı paramotorların ABD'liler tarafından satın alınarak teröristlere verildiği öğrenildi.