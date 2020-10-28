Son dakika: SABAH Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında şok detaylara ulaştı! İşte suikastçi astsubayın 4 günlük sırrı...

AYDIN ÖZSICAK'IN TELEFONU 4 GÜN KAPALI KALMIŞ, HİÇBİR ŞEKİLDE TELEFONUNDA ARANMA VE MESAJ BİLGİSİ DÜŞMEMİŞ

Soruşturma kapsamında; Skorsky helikopter için oluşturulan Kara Kuvvetleri Komutanlığı üç kişilik kaza kırım ekibinde yer alan Aydın Özsıcak'ın telefon hareketleri incelendi. Özsıcak'ın; kazadan bir gün önce telefonunun kapatıldığı, 4 gün kapalı bulunduğu ve hiçbir şekilde telefonunda aranma ve mesaj bilgisi düşmediği tespit edildi.

O DÖNEMDE ÜZERİNE KAYITLI OLAN GSM HATTINI HİÇBİR SURETLE BAŞKA CİHAZA TAKMADI

Aydın Özsıcak'ın 4 gün boyunca üzerine kayıtlı olan GSM hattını hiçbir suretle başka cihaza takmadığı tespit edildi. Aydın Özsıcak'ın, söz konusu durumunun hayatın olağan durumuna aykırı olduğu ifade edildi. Aydın Özsıcak'ın, telefon kayıtlarını veri tabanından silmiş veya sildirmiş olabileceği ifade ediliyor.