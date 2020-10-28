Suikastçı astsubayın 4 günlük sırrı

SABAH Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile beş kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesine ilişkin soruşturmanın seyrini değiştirecek kritik bir bilgiye ulaştı. Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ta Çağlayancerit ilçesinde düzenlenen seçim mitinginden sonra Yozgat Yerköy'e giderken meydana gelen helikopter kazasında yaşamını yitirmişti. Kazada Yazıcıoğlu'nun yanı sıra, BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş de hayatını kaybetmişti. Enkazın bulunmasının ardından helikopterdeki Argus5000 CE ile kayıt yapma özelliğine sahip SKYMAP cihazlarının çalındığı ortaya çıkmıştı. Cihazları teknisyen Astsubay Aydın Özsıcak'ın çaldığı belirlenmişti. Olayla ilgili yapılan soruşturmada serbest kalan Özsıcak, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacı Yarbay Davut Uçum ile birlikte Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine de katılmış ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.Özsıcak'ın, Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterin düşmesinden bir gün önce telefonunu kapattığı ve enkaz bulunana kadar telefonunu açmadığı ortaya çıktı. Özsıcak'ın telefonundan dört gün boyunca hiçbir veri alışverişinin olmadığı anlaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Özsıcak'ın telefonunun 4 gün kapalı kalmasının hayatın olağan durumuna aykırı olduğu değerlendirildi. Özsıcak'ın üzerine kayıtlı olan GSM hattını hiçbir suretle başka cihaza takmadığı da belirlendi. Bu kritik dört gün içinde Özsıcak'ın telefon kayıtlarını veri tabanından silmiş veya sildirmiş olabileceği belirtiliyor.Özsıcak'ın telefonuna en son 24 Mart 2009 tarihinde saat 12.14.08'de mesaj geldiği tespit edildi. Aydın Özsıcak'ın; helikopter düştükten üç gün sonra 28 Mart 2009 tarihinde saat 14.39.04'te arandığı belirlendi. Bunun haricinde 28 Mart'ta saat 14.40.12 ile 14.40.24'te telefonda mesaj trafiği, 29 Mart'ta saat 11.48.23'te ve saat 18.35.02'de aranma tespit edildi. Özsıcak'ın 30 Mart 2009'da saat 20.12.48'de arandığı tespit edildi.AstsubayAydınÖzsıcak'ın telefonunasaat:12.14.08'de mesajgeldi.BBP kurucuGenel BaşkanıMuhsin Yazıcıoğlu'nunbindiği helikopterKahramanmaraş'takiKeş Dağı'dna düştü.Köylüler helikopterinenkazına ulaştı. Aramaekibinin başında bulunanaskeri personel ihbardabulunan köylüleri dikkatealmayarak farklı yerlerdearama çalışmaları yaptırdı.AstsubayAydın Özsıcak'ın telefonu dörtgün sonra kullanıma açıldı.GenelkurmayÖzelKuvvetler Komutanlığı'na aitSkorsky için Kara KuvvetleriKomutanlığı üç kişilik kaza kırımekibi oluşturdu. Ekibin içindeDavut Uçum ve Aydın Özsıcakyer aldı.UlaştırmaBakanlığı'na ait kaza kırım ekibi,TC-HEK tescil işaretli helikopterdeincelemede bulundu.Helikopterdeki kayıt yapma özelliğinesahip Argus5000 CE veSKYMAP cihazlarının fotoğrafıçekildi.KaraKuvvetleri Komutanlığı'ndan üçkişilik kaza kırım ekibi enkaz bölgesineulaştı. Özsıcak ve Uçum,Yazıcıoğlu'nun helikopterindehayati öneme sahip Argus5000CE ve SKYMAP cihazlarını çaldı.UlaştırmaBakanlığı'na ait kaza kırım ekibi,TC-HEK tescil işaretli helikopterdeArgus5000 CE ve SKYMAPcihazlarının olmadığını tespit etti. Kırım ekibi fotoğraf çektiAydın Özsıcak, cihazların akıbetine yönelik en küçük bir ipucu vermedi ve "Cihazları hatıra olarak çaldım" gibi lakayt ifadeler kullandı ve çaldığı cihazları adli makamlara teslim etmedi. Özsıcak helikopterdeki Argus5000 CE ve SKYMAP'ı çalmasaydı, Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin neden düştüğü ortaya çıkacaktı. O gün hava sahasında helikoptere 20 kilometre yaklaştığı belirlenen F-4 savaş uçaklarının helikopteri düşürüp düşürmediği ortaya çıkacaktı.