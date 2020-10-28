Suikastçı astsubayın 4 günlük sırrı

SABAH Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile beş kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesine ilişkin soruşturmanın seyrini değiştirecek kritik bir bilgiye ulaştı. Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ta Çağlayancerit ilçesinde düzenlenen seçim mitinginden sonra Yozgat Yerköy'e giderken meydana gelen helikopter kazasında yaşamını yitirmişti. Kazada Yazıcıoğlu'nun yanı sıra, BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş de hayatını kaybetmişti. Enkazın bulunmasının ardından helikopterdeki Argus5000 CE ile kayıt yapma özelliğine sahip SKYMAP cihazlarının çalındığı ortaya çıkmıştı. Cihazları teknisyen Astsubay Aydın Özsıcak'ın çaldığı belirlenmişti. Olayla ilgili yapılan soruşturmada serbest kalan Özsıcak, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacı Yarbay Davut Uçum ile birlikte Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine de katılmış ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
KAYITLARI SİLDİRMİŞ OLABİLİR
Özsıcak'ın, Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterin düşmesinden bir gün önce telefonunu kapattığı ve enkaz bulunana kadar telefonunu açmadığı ortaya çıktı. Özsıcak'ın telefonundan dört gün boyunca hiçbir veri alışverişinin olmadığı anlaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Özsıcak'ın telefonunun 4 gün kapalı kalmasının hayatın olağan durumuna aykırı olduğu değerlendirildi. Özsıcak'ın üzerine kayıtlı olan GSM hattını hiçbir suretle başka cihaza takmadığı da belirlendi. Bu kritik dört gün içinde Özsıcak'ın telefon kayıtlarını veri tabanından silmiş veya sildirmiş olabileceği belirtiliyor.
24-28 MART ARASI
Özsıcak'ın telefonuna en son 24 Mart 2009 tarihinde saat 12.14.08'de mesaj geldiği tespit edildi. Aydın Özsıcak'ın; helikopter düştükten üç gün sonra 28 Mart 2009 tarihinde saat 14.39.04'te arandığı belirlendi. Bunun haricinde 28 Mart'ta saat 14.40.12 ile 14.40.24'te telefonda mesaj trafiği, 29 Mart'ta saat 11.48.23'te ve saat 18.35.02'de aranma tespit edildi. Özsıcak'ın 30 Mart 2009'da saat 20.12.48'de arandığı tespit edildi.
MESAJDAN SONRA KAPATTI
24 Mart 2009:
Astsubay
Aydın
Özsıcak'ın telefonuna
saat:
12.14.08'de mesaj
geldi.
25 Mart 2009:
BBP kurucu
Genel Başkanı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun
bindiği helikopter
Kahramanmaraş'taki
Keş Dağı'dna düştü.
27 Mart 2009:
Köylüler helikopterin
enkazına ulaştı. Arama
ekibinin başında bulunan
askeri personel ihbarda
bulunan köylüleri dikkate
almayarak farklı yerlerde
arama çalışmaları yaptırdı.
28 Mart 2009:
Astsubay
Aydın Özsıcak'ın telefonu dört
gün sonra kullanıma açıldı.
28 Mart 2009:
Genelkurmay
Özel
Kuvvetler Komutanlığı'na ait
Skorsky için Kara Kuvvetleri
Komutanlığı üç kişilik kaza kırım
ekibi oluşturdu. Ekibin içinde
Davut Uçum ve Aydın Özsıcak
yer aldı.
29 Mart 2009:
Ulaştırma
Bakanlığı'na ait kaza kırım ekibi,
TC-HEK tescil işaretli helikopterde
incelemede bulundu.
Helikopterdeki kayıt yapma özelliğine
sahip Argus5000 CE ve
SKYMAP cihazlarının fotoğrafı
çekildi.
29 Mart 2009:
Kara
Kuvvetleri Komutanlığı'ndan üç
kişilik kaza kırım ekibi enkaz bölgesine
ulaştı. Özsıcak ve Uçum,
Yazıcıoğlu'nun helikopterinde
hayati öneme sahip Argus5000
CE ve SKYMAP cihazlarını çaldı.
30 Mart 2009-
Ulaştırma
Bakanlığı'na ait kaza kırım ekibi,
TC-HEK tescil işaretli helikopterde
Argus5000 CE ve SKYMAP
cihazlarının olmadığını tespit etti. Kırım ekibi fotoğraf çekti
'CİHAZLARI HATIRA OLARAK ÇALDIM' DEDİ
Aydın Özsıcak, cihazların akıbetine yönelik en küçük bir ipucu vermedi ve "Cihazları hatıra olarak çaldım" gibi lakayt ifadeler kullandı ve çaldığı cihazları adli makamlara teslim etmedi. Özsıcak helikopterdeki Argus5000 CE ve SKYMAP'ı çalmasaydı, Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin neden düştüğü ortaya çıkacaktı. O gün hava sahasında helikoptere 20 kilometre yaklaştığı belirlenen F-4 savaş uçaklarının helikopteri düşürüp düşürmediği ortaya çıkacaktı.