Bugün 28 Ekim hastane, aile hekimi ve eczaneler tatil mi, yarım gün mü çalışıyor? 29 Ekim hastane, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı olacak?

Ülke tarihi adına önemli günlerden bir tanesi olan 29 Ekim, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de ise tam gün olmak üzere bir buçuk günlük resmi tatil yapılıyor. Vatandaşlar, resmi tatil sebebiyle hastane, eczane ve aile hekimliği sağlık ocaklarının faaliyet gösterip göstermeyeceğini merak ediyor. İşte 28 ve 29 Ekim'de hastane, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı sorusunun cevabı…
İşte 28 ve 29 Ekim'de hastane, eczane ve sağlık ocaklarının çalışma saatleri;
29 VE 29 EKİM'DE HASTANELER VE ECZANELER AÇIK MI?
29 Ekim tarihinin resmi tatil olması sebebiyle bu günde hastaneler ve eczaneler açık değil. Hastanelerde resmi tatil günlerine muayene veya başka sebeplerle randevu verilmiyor. Fakat hastanelerin acil servis bölümü resmi tatiller, dini bayramlar da dahil olmak üzere 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Aynı şekilde eczaneler de 29 Ekim tarihinde açık olmayacak. 29 Ekim tarihinde eczaneye gitmek isteyenlerin nöbetçi eczanelere gitmesi gerekiyor.
28 EKİM'DE ECZANELER YARIM GÜN MÜ ÇALIŞIYOR?
Bununla birlikte yarım gün resmi tatil olan 28 Ekim'de de hastane ve eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. 28 Ekim'de hasta ve eczaneler kaça kadar açık sorusu yoğun olarak araştırılıyor. 28 Ekim'de hastane ve eczaneler öğle tatiline kadar açık olacak. 28 Ekim'de öğle tatilinden önce eczaneye gidemeyenlerin de nöbetçi eczanelerin listesine bakması, listede bulunan eczanelerden birini tercih etmesi gerekiyor.