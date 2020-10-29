29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2020: En güzel, resimli 29 Ekim kutlama mesajları, sözleri ve şiirleri burada!

Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 97. yıldönümü bugün tüm yurtta coşku ve heyecanla kutlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman halkımızın çabalarıyla ilk adımlarının atılarak bu özel ve anlamlı gün 29 Ekim 1923 yılından itibaren bayram olarak da kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2020 yılı için sizler için seçtiğimiz en güzel resimli, şiirli 29 Ekim Cumhuriyet bayramı mesajları bu başlık altında yer alıyor. Twitter, Whatsapp, Facebook, Instagram gibi sosyal medya mecralarında paylaşabileceğiniz en güzel, resimli ve şiirli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları burada…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2020: 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI, SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ

97 yıl önce bugün Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözleriyle ilk adımı atılarak kurulan ve her yıl 29 Ekim günü bayram olarak kutlanan Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesajlar, sözler ve şiirleri burada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2020 başlığı altında bulabileceksiniz. En güzel Cumhuriyet Bayramı mesajları şöyle;