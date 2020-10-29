Ağlama anne devlet bize sahip çıkar

Hatay'ın İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi'nde çıkan orman yangını 22 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında Akarca, Sarıseki, Azganlık mahallelerindeki evlerde maddi hasar meydana gelirken yaklaşık 200 hektarlık orman alanı zarar gördü. Orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesinde düzenlediği basın toplantısında, "Yoğun bir mücadele verildi. Tüm teknolojik imkanları kullandık. 166 arazöz, 15 dozer, 700 işçi ve ayrı ayrı 3 kurumun İHA'larını da dün akşam kullandık. Sevindirici olan taraf can kaybımız yok. 3 mahallede maddi hasarımız var. Birincisi Akarca Mahallesi, 5 ev ve bir cami etkilendi. Sarıseki Mahallesi'nde 2 ev ve bir ağıl etkilendi. Azganlık Mahallesi'nde de 3 ev bir ağıl etkilendi" dedi. Pakdemirli, yangına ilişkin elinde benzin bidonu bulunan ve aracının arızalandığını söyleyen 2 kişinin gözaltına alındığını ve sorgularının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldığını açıkladı. Yayladağı'nda çıkan yangının şüphelisi 2 kişinin sorgusunun ise sürdüğünü belirten Pakdemirli, yangınların terörle bağlantısı olup olmadığı ile ilgili henüz bir ipucu bulunmadığını açıkladı.Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması yaptı. İlçeye bağlı Azganlık Mahallesi Şehit Ömer Yılmaz Caddesinde bulunan 2 katlı evleri yanan Vural ailesi büyük üzüntü yaşadı. Operatörlük yapan 3 çocuk babası Murat Vural, "Evimizde bir şey kalmadı. Her şey kül oldu. Allah'tan cana gelmedi" dedi. Yanan evlerindeki eşyalarını yakınlarıyla birlikte toplayan Sultan Vural ise fenalık geçirdi. Evin bahçesine oturup gözyaşı döken Sultan Vural'ın yanına gelen 14 yaşındaki lise öğrencisi oğlu Semih Vural, "Annem ağlama bize devlet sahip çıkar" diyerek annesini teselli etmeye çalıştı. Yangına ailesiyle birlikte müdahale ettiğini anlatan Semih Vural, "Ömrümde böyle bir alev görmedim. Havyanlarımız telef oldu. Evimiz yandı" diyerek dehşet anlarını anlattı.