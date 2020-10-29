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'li 'in sözleri alay konusu oldu: "'nı söyleyince yağmur durdu"

'da yoğun yağış nedeniyle kutlamaları yarıda kaldı. 'liler ise alternarif kutlama yaptı. Bu sırada mikrofonu eline alan CHP 'in "Biz 'nı, 10. 'nı okuyarak yürüyünce bulutlar ağlamayı kesti, yükseldi ve yolumuz aydınlandı." sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 18:25 Son Güncelleme: 29.10.2020 18:26 ABONE OL
CHP'li Özgür Özel'in sözleri alay konusu oldu: İzmir Marşı'nı söyleyince yağmur durdu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Vali, konuşmasının ardından yoğun yağış nedeniyle öğrencilerin daha fazla ıslanmaması adına tören bitirildi.

CHP'li Özgür Özel'in sözleri alay konusu oldu: "İzmir Marşı'nı söyleyince yağmur durdu" | Video

ALTERNATİF KUTLAMA
Bu gelişmenin ardından CHP Manisa İl başkanlığı önünde bir araya gelen partililer ile Atatürkçü Düşünce Derneği ve diğer STK'lar İzmir Marşı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama programının yapılacağı Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüş yaptı.

"BULUTLAR AĞLAMAYI KESTİ"
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de partisi tarafından düzenlenen 'alternatif 29 Ekim' töreninde konuştu.

Güne sağanak yağışla başlayan şehirde havanın düzeldiğini işaret eden Özel, "Biz İzmir Marşı'nı, 10. Yıl Marşı'nı okuyarak yürüyünce bulutlar ağlamayı kesti, yükseldi ve yolumuz aydınlandı." ifadelerini kullandı.

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CHP'li Özgür Özel'in sözleri alay konusu oldu: "İzmir Marşı'nı söyleyince yağmur durdu"
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