Cumhuriyet’e sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti grup toplantısına katıldı. Konuşmasında gündeme ilişkin sert mesajlar veren Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:

Geçtiğimiz asrın başlarında Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Karadeniz'den Kuzey Afrika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada saldırıya uğrayan devletimize, Anadolu toprakları bile çok görülmüştü. Bugünkü topraklarımızı parça parça bölerek paylaşmayı, milletimizi Anadolu'da esir haline getirmeyi ve hatta tümden tasfiye etmeyi planlayanların hesaplarını, İstiklal Harbimizle bozmuştuk. Dönemin şartlarında razı olabileceğimizin asgarisini oluşturan, Misak-ı Milli'nin bile gerisindeki bugünkü sınırlarımızda, kendimize yeni bir gelecek kurduk. Elimizdeki her değer gibi, Cumhuriyetimiz'e de sahip çıkacağız. Geçmişten bugüne hepimizin bildiği tüm eksiklerine, tüm sıkıntılarına rağmen Cumhuriyetimiz'e var gücümüzle sahip çıkarak kendimize güçlü bir gelecek inşa edeceğiz.

SON DAKİKA... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video

Nasıl İstiklal Harbimiz'de Gazi Mustafa Kemal Paşa ordumuza "İlk hedefiniz Akdeniz'dir" diyerek istikamet göstermişse, bugün bizim de ilk durağımız 2023 hedeflerimizdir. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması demek, her alanda dünyanın en üst ligindeki varlığını tescil etmesi demektir. Ülkemizin son 7 yıldır kesintisiz yaşadığı saldırı dalgası kimi alanlardaki ilerlememizi yavaşlatmış olsa da 2023 hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız. 2023 hedeflerine ulaşmak demek, dünyanın en üst liglerinde varlığımızı tescil etmek demektir. Böylece, yeni nesillere 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmış olacağız.

Suriye'de kontrolümüz altında bulunmayan yerlerdeki terör örgütü varlığı ve ülkemize yönelik tehditler, verilen tüm sözlere rağmen artarak sürüyor. Buralardaki teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkarılmazsa harekete geçmek için meşru sebebe sahibiz.

En son Sayın Putin ile bir görüşmemiz oldu. Dedik ki "Artık bu işe Kafkaslar'da bir son verelim. İstersen bu işi birlikte çözeriz. Siz Paşinyan ile görüşmeleri yapın, ben İlham kardeşimle bu görüşmeleri yapayım." Güzel bir görüşme oldu, temennim odur ki inşallah bunu neticelendiririz.

Bize diyorlar ki "Siz Ortadoğu'dan, Suriye'den Azerbaycan'a asker gönderiyorsunuz." Ben de Sayın Başkan'a "Şu anda 2 bin civarında PKK'lıyı Ermenistan 600 dolar maaşla oraya aldı, orada savaşıyorlar." "Benim onlardan haberim yok" dedi. Sayın Putin'in bunlara yüz vereceğine ihtimal vermiyorum ama Paşinyan'a bunu söylemesi lazım.



BU NAMUSSUZLARLA İLGİLİ BIR ŞEY SÖYLEMEME GEREK YOK

Fransa'da Peygamber Efendimiz'le ilgili çıkan çirkin ve ahlak yoksunu karikatürleri yayınlayan derginin şimdi de kapaktan yayınladığı bir karikatürle şahsımı hedef aldığını duyduk. Benim sevgili Peygamberim'e, Sevgililer Sevgilisi'ne bu denli hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe de gerek yok zaten.

İslam ve Türkiye düşmanlarının özgürlük adına girdikleri kin ve nefret bataklığında boğulup gideceklerine inanıyorum. Adeta bunlar Haçlı seferini yeniden başlatmak istiyorlar.

Üzüntüm ve öfkem şahsıma yapılan iğrenç saldırıdan değil, aynı mecranın canımızdan aziz bildiğimiz Peygamber Efendimiz'e yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasındandır. Hedefin şahsımız değil, savunduğumuz değerlerimiz olduğunu biliyoruz. Ülkemizde de bunların uzantılarının olduğunu da görüyor ve biliyoruz. Hatta bu parlamentonun çatısı altında olanları da biliyoruz. Böyle bir zamanda yek vücut olmak gerekirken, bunlar buralardan oy devşireceklerini zannediyorlar. Bu pazarda size yer yok.

Mekke'ye, Medine'ye, Asya'ya, Afrika'ya, Avrupa'ya, tüm dünyaya, tüm zamanlara şeref veren Peygamber Efendimiz'e yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak bizim şeref meselemizdir.

Batı'ya sesleniyorum. Siz değil misiniz, Ruanda'da yüz binlerce, insanı katleden. Milyonlarca Cezayirliyi katleden. Afrika'nın her ülkesine sadece "elmas, fosfat, altın var" diye giren ve oradaki insanları katleden. Siz katilsiniz, katil.



FRANSA'YA KARŞI MUKABİL ADIMLAR ATARIZ

Başkan Erdoğan, Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nin, vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat uyarısı yaptığının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Fransa'nın seyahatlerle ilgili bir kararı varsa biz o kararı bir görürüz, gözden geçiririz. Bunlara karşı mukabil adımları da biz atarız. Türkiye bir kabile devleti değil, hele hele Macron gibilerin baktığı, tanıdığı bir devlet de değil." diye konuştu.



KILIÇDAROĞLU'NA: ZEKÂ YOKSUNU BİR ADAMSIN

Dün, Bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etti. Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma. Sen ne biçim siyasetçisin? Yakılacak çantalar arıyorsan, yanınızda beyaz Türkler çok. Onların yakacak çantaları da vardır. Zekâ yoksunu bir adamsın. Zira Airbusları satmamızı istiyorsun. Birisi stratejik bir ürün. Bu, sadece Fransa'nın da değil. Bunun ortakları arasında İngiliz'i, İtalyan'ı, Alman'ı var. Bundan bile haberin yok. Bu kadar zavallısın sen. CHP'ye gönül veren kardeşlerime diyorum ki iyi tanıyın bu adamı. Ülke için maalesef bu bir sıkıntı.



PAKİSTAN'DAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptı. Yapılan açıklamada Kureyşi'nin, yükselen İslamofobiye karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın somut duruşunu takdir ettiği, Çavuşoğlu'nun da Pakistan Başbakanı İmran Han'ın İslamofobi hakkındaki açıklamasının övgüye layık olduğunu söylediği aktarıldı.



Başkan Erdoğan, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katılan Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ve Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant'ın rozetlerini taktı. Güven mektubunu sunan Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen'i de Külliye'de kabul etti. Erdoğan, Mevlid Kandili nedeniyle Twitter'dan yaptığı paylaşımda da şair Ali Ulvi Kurucu'nun dizelerini okurken çekilmiş eski video kaydını "Tüm İslam âleminin ve milletimizin Leyle-i Mevlidi mübarek olsun" mesajıyla paylaştı.



2023 HEDEFLERİMIZE ULAŞMA KARARLILIĞINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı:

Cumhuriyetimiz'in ilanının 97'nci yıl dönümünde, İstiklal Harbimizin tüm kahramanları ile Cumhuriyetimiz'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tazimle anıyorum. Malazgirt Zaferi'nden bugün pek çok cephede birden sürdürdüğümüz terörle mücadele harekatlarına kadar, bin yıldır vatanımızı korumak için şehitlik ve gazilikle şereflenen tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yâd ediyorum.

Cumhuriyetimiz'in 100'üncü yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde, aynı zamanda 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz.

Hedeflerimize yaklaştıkça, ülkemize yönelik saldırıların cephesi genişlemekte, sayısı ve dozu artmaktadır. Milletimizden aldığımız güçle diplomasiden ekonomiye ve değerlerimize kadar uzanan bu saldırı dalgasını birer birer boşa çıkartıyoruz.

Ülkemiz, kimin ne dediğine ve ne yaptığına bakmadan, kendi vizyonuna, kendi ajandasına göre hareket etmeyi sürdürecektir. Cumhuriyetimiz'in kurucu iradesi, nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa, biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız.

2023 hedeflerimize ulaştırdığımızda, bölgemizde ve dünyada yepyeni bir dönemi de başlatacağız. Küresel sistemin çarpıklıklarına işaret ettiğimiz "Dünya 5'ten büyüktür" çağrımızın yankıları giderek genişlerken, dostlarımızla birlikte hayalini kurduğumuz huzurlu ve müreffeh geleceğe çok daha büyük umutlarla yürüyoruz. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun. ANKARA