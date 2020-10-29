İYİ Parti'de polemik büyüyor... Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in FETÖ ve HDP paylaşımları gündemde!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da, İsmail Koncuk'un söz konusu paylaşımını RT'ledi. Ümit Özdağ da, Bahadır Erdem'i eleştirerek, "Türk Milliyetçileri İYİ Parti'yi bu fikirleri savunanlara 'Genel Başkan yardımcım' demek için kurmadılar" dedi.

KONCUK: "BÖYLE ZİHNİYETE SAHİP KİŞİLERLE NEREYE GİTMEYİ UMUT EDİYORDUNUZ?"

İsmail Koncuk; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulundu ve Bahadır Erdem'i eski paylaşımları üzerinden eleştirdi.

Koncuk, "Dava adamlarına, kurucularımıza kara liste, bu arkadaşlara divan üyeliği! Soru şu: Bu arkadaşı İYİ Parti'ye kim getirdi? Kim allayıp, pullayıp sundu? Operasyon mu arıyorsunuz? İşte size operasyon! Böyle zihniyete sahip kişilerle nereye gitmeyi umut ediyordunuz?" diye sordu.

İsmail Koncuk; söz konusu paylaşımına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in terörist başı Fetullah Gülen ve HDP Eski Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında attığı tweetlerin ekran kaydını da ekledi.

BAHADIR ERDEM'İN O PAYLAŞIMLARI!

Bahadır Erdem'in Fetullah Gülen ve Leyla Zana'yı öven paylaşımları şöyle:

"Fetullah Hoca döndüğünde havaalanına karşılamaya gidenlerin araba kuyrukları İzmit'ten Edirne'den başlar, Humeyni'nin İran'a dönüşü hiç kalır."

"TÜRKİYE'YE BARIŞ GELECEKSE LEYLA ZANA OLMADAN OLMAZ"

"Sakın ola ki Leyla Zana'ya bir kere daha dokunulmasın. Kürt halkı için ömrünü adamıştır. Türkiye'ye barış gelecekse Leyla Zana olmadan olmaz."

"APO'YU EV HAPSİNE YOLLAYACAĞIZ"

"Leyla Zana işareti verir mi demedim mi? Ellerimizi taşın altına koyarak Apo'yu (PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan) ev hapsine yollayacağız."

ÖZDAĞ: "TÜRK MİLLİYETÇILERI İYİ PARTİ'YI BU FİKİRLERİ SAVUNANLARA 'GENEL BAŞKAN YARDIMCIM' DEMEK İÇİN KURMADILAR"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ da; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in, "Sakın ola ki Leyla Zana'ya bir kere daha dokunulmasın. Kürt halkı için ömrünü adamıştır. Türkiye'ye barış gelecekse Leyla Zana olmadan olmaz" ifadelerinin yer aldığı tweetini eleştirdi.

Prof. Dr. Özdağ; "Türk Milliyetçileri İYİ Parti'yi bu fikirleri savunanlara 'Genel Başkan yardımcım' demek için kurmadılar. İYİ Parti'ye partimizi bırakıp geldik ama davamızı bırakmadık. İYİ Parti, Türk Milleti, Türk Devleti, Türk Vatanı, Türk Bayrağı diyenlerin partisidir" ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN BUĞRA KAVUNCU'YA FETÖCÜ İMASINDA BULUNMUŞTU

Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu hatırlatarak, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış" ifadelerini kullanmıştı.

Ümit Özdağ, Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıklamıştı.

İYİ Parti'li Ümit Özdağ'dan flaş itiraf! "İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, FETÖ'cüdür!" | Video

Özdağ, "Çok net söylüyorum sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsan, öncesinde ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu ve olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım ve tekrarladım. Meral Hanım 'Devlette bilgi yok' dedi, ben de diyorum ki devlet her bilgiyi paylaşmaz. Açık bilgiler var bu bilgilere baktığınızda FETÖ'nün kendi yapılanması içerisinde kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz. Ben ne söylediğini gayet iyi bilerek yıllardan beri terör ve güvenlik konusunda çalışan biriyim" demişti.