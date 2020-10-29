SON DAKİKA HABERİ: 28 Ekim korona tablosu: 28 Ekim 2020 Çarşamba Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosu

Tüm dünyanın ardından Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası teşhis edilen corona virüs salgınına ilişkin son dakika haberleri yerli ve yabancı ajanslardan peş peşe gelmeye devam ediyor. Salgın başlangıcından bu yana özveriyle görev başında olan Sağlık Bakanlığı filyasyon uzman ekiplerince yapılan analizlerle elde edilen Türkiye koronavirüs vaka ve ölü sayısı ile entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta verilerini barındıran 28 Ekim korona tablosu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından kişisel hesabında paylaşılıyor. Bu bağlamda Corona virüs vaka ve ölü sayıları ve 28 Ekim korona tablosu detaylarını öğrenmek isteyenler 28 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde yoğun araştırmalarına devam ediyor. Peki, Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? (28 EKİM 2020 ÇARŞAMBA)

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından, Sağlık Bakanlığı uzman filyasyon ekiplerinin tespit edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarıyla 28 Ekim korona tablosu açıklanıyor. 28 Ekim korona tablosu verileri ve vatandaşlarımızca merak edilen 28 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna ilişkin detaylar şöyle;