Son dakika: Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü

Son dakika haber: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



CUMHURİYET BAYRAMI'NI KUTLADI



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Başkan Erdoğan'ı arayarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İlham Aliyev, görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye halkına tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İlham Aliyev'e teşekkür ederek, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğini ifade etti.



DAĞLIK KARABAĞ KONUSU DA ELE ALINDI

Görüşmede, ikili ilişkiler ve Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.





İlham Aliyev'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı