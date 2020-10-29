Son dakika haberi | Azerbaycan'dan Ermenistan'a büyük şok! 2 Su-25 savaş uçağı düşürüldü...

Son dakika haberi: Azerbaycan, Ermenistan'a ağır darbe indirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi. Böylece Ermenistan'a ait toplam düşürülen savaş uçağı sayısı 8 oldu.

Son dakika! Azerbaycan 2 Ermenistan Su-25 savaş uçağını daha düşürdüğünü açıkladı | Video

SALDIRI GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Azerbaycan'dan yapılan açıklamaya göre; yerel saatle 13.18 ve 13.20 civarında cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki uçağın da Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği kaydedildi.