SON DAKİKA HABERİ... CHP'de ünlü istismarı ortaya çıktı! O hesapları bakın kim yönetiyor

CHP'de son dakika şoku... Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da aralarında Prof. Dr. İlber Ortaylı, sunucu Meltem Cumbul, sanatçı Nil Karaibrahimgil ve Bergüzel Korel, oyuncu Müjdat Gezen ve Cansu Dere gibi isimlerin de olduğu birçok ünlü adına açılmış hesapları yöneten kişinin İzmir Buca'da ikamet eden ve Buca Belediyesi'nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal'ın yönettiği tespit edildi. İşte SABAH'ın ulaştığı çarpıcı haber...

SON DAKİKA HABERİ KLAVYENİN ARDINDAKİ TROLL CHP'Lİ MÜHENDİS ÇIKTI

Alkım'ın; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarını işlediği tespit edildi.