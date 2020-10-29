Son dakika: Mersin'de korona resmen unutuldu! Tam 2 bin kişi katıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde ünlü sanatçı Murat Dalkılıç'ın konserinde sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.
SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALI UNUTULDU
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Cumhuriyet Konserleri" kapsamında düzenlediği konser alanı dolup taştı.
ÖNLEMLER HİÇE SAYILDI
Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı konserde Covid-19 önlemleri ise hiçe sayıldı.
SON DAKİKA! GÖRENLER ŞAŞTI KALDI
Konserde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.
TÜM UYARILARA RAĞMEN...
Konserde gönüllerince eğlenen vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralını unutarak adeta balık istifi şeklinde konseri izledi.
HAREKET ALANI KALMADI
Zaman zaman çalan müziğe uyup dans etmek isteyen vatandaşlar yoğun kalabalıktan dolayı hareket alanları daraldığı için oldukları yerde dans etmek zorunda kaldı.
İki bin kişinin katıldığı Murat Dalkılıç konserinde korona unutuldu | Video