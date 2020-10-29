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Son dakika: 'de korona resmen unutuldu! Tam 2 bin kişi katıldı

Son dakika haber: CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin "Cumhuriyet Konserleri" kapsamında düzenlediği konser alanı dolup taştı. Silifke ilçesinde ünlü sanatçı 'ın konserinde sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu. İşte detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 29.10.2020 12:31 Son Güncelleme: 29.10.2020 12:42 ABONE OL
Mersin'de korona resmen unutuldu! Tam 2 bin kişi katıldı

'in Silifke ilçesinde ünlü sanatçı 'ın konserinde sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.

Mersin'de korona resmen unutuldu! Tam 2 bin kişi katıldı

SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALI UNUTULDU

Büyükşehir Belediyesi'nin "Cumhuriyet Konserleri" kapsamında düzenlediği konser alanı dolup taştı.

Mersin'de korona resmen unutuldu! Tam 2 bin kişi katıldı

ÖNLEMLER HİÇE SAYILDI

Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı konserde Covid-19 önlemleri ise hiçe sayıldı.

Mersin'de korona resmen unutuldu! Tam 2 bin kişi katıldı

SON DAKİKA! GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Konserde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

Mersin'de korona resmen unutuldu! Tam 2 bin kişi katıldı

TÜM UYARILARA RAĞMEN...

Konserde gönüllerince eğlenen vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralını unutarak adeta balık istifi şeklinde konseri izledi.

Mersin'de korona resmen unutuldu! Tam 2 bin kişi katıldı

HAREKET ALANI KALMADI

Zaman zaman çalan müziğe uyup dans etmek isteyen vatandaşlar yoğun kalabalıktan dolayı hareket alanları daraldığı için oldukları yerde dans etmek zorunda kaldı.

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Son dakika: Mersin'de korona resmen unutuldu! Tam 2 bin kişi katıldı
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