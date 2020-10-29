SON DAKİKA... Yazıcıoğlu cinayetinde Adil Öksüz izi! FETÖ itirafçısı teröristbaşının odasındaki detayı anlattı

SON DAKİKA KAZA SIRASINDA HAVADA OLAN PİLOT ADİL ÖKSÜZ İLE 152 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

Soruşturma sonucunda açığa çıkarılan en yeni bilgi helikopter düştüğü sırada o bölgede havada olan F-4 uçağındaki silah sistemlerini kullanan eski albay Ali Armağan'ın o dönem Hava Kuvvetleri'nin FETÖ imamı olan 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz ile irtibatlı olduğu belirlendi.

Son dakika haberinin ayrıntılarına inildiğinde ise MİT'in ByLock konuşmalarına ulaşması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nun başlattığı soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda yeniden ifadesi alınan Kağan kod adlı itirafçının Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili verdiği ifadesine SABAH ulaştı.