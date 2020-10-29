Validen bağ evinde düğün uyarısı

Vaka artışının önüne geçilmesi vatandaşlardan ev ziyaretleri ve topluluktan uzak durmalarını isteyen Vali Davut Gül, "Gaziantep'te vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Bağ evlerinde her türlü toplu etkinlik yapmak yasaktır. Sosyal hayatı yavaşlatmadan salgınla mücadele edemeyiz. Zorunlu işlerinizi yapıp, misafir kabul etmeden çekirdek ailenizle vakit geçirin lütfen" uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bir hatırlatmayı da paylaşan Vali Gül, bağevlerinde yapılan nikah, düğün gibi etkinlerinden kaçınılmasını istedi. Valilik açıklaması şöyle: "Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında 3 Eylül 2020 tarihinde alınan 79 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı gereği bağ evlerinde yapılan, nişan, düğün gibi etkinliklerin yasaklandığını ve karara uymayanlara cezai işlemin uygulandığını hatırlatırız."

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