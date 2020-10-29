VIP araçta gasp ve darp dehşeti

İstanbul'da Mısırlı iş adamı Walied M.R. birlikte zeytinyağı ticareti yaptığı Mısırlı ortağının adamları tarafından kaçırıldı. Bindirildiği VIP araçta saatlerce darp edilip gaspa uğrayan Walied M.R.'ye 90 bin dolarlık senet imzalatan 4 kişi yakalandı. Mısırlı eski Hakim Walied M.R., (47) Es- Sisi'nin darbeyle başa gelmesinin ardından Türkiye'ye kaçtı. İstanbul'a gelerek zeytinyağı ve tereyağı ticaretine başladı. İddiaya göre bir süre sonra Mısırlı ortağı Ayman E.S. ile aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle sorunlar çıktı. Mısırlı ortak Ayman E.S. 22 Haziran'da eski Hakim Walied M.R'yi 4 adamıyla kaçırıp VIP minibüse bindirdi. Walied M.R, bindirildikten sonra diğerleri de minibüse bindi ve şiddet başladı.Mısırlı ortak Ayman E.S. ve beraberindeki 4 kişi Walied M.R.'nin kafasına silah kabzasıyla vurdu. Bursa-Yalova yolunda saatlerce darp etti. İşkenceye daha fazla dayanamayan Walied M.R. önüne konulan 90 bin dolarlık senedi imzalamasının ardından İstanbul Bağcılar'da yol kenarına atıldı. Geçtiğimiz 24 Ekim 2020 günü, Walied M.R.'nin evinin kapısına yine gelen eski iş ortağı ve adamları senedini ödemediği için ölümle tehdit etti. Walied M.R, iş ortağı ve yanında gelen adamları ikna ederek gönderdikten sonra polise gidip, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri çeşitli suçlardan kayıtları bulunan Abdullah G., Nezir D., Avni A.Y. ve Ali A.S.'yi gözaltına aldı. İş ortağı Ayman E.S. ise yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Gözaltına alınan kişilerin ev ve üst aramalarında, 90 bin dolarlık senet, üzerinde polis yazısı bulunan sahte dernek kimliği bulundu. Ayman E.S.'nin gasp için tuttuğu 4 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.