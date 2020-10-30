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Kurtulmuş: "Tüm kurumlar görevleri başında halkımızın yanında"

Numan Kurtulmuş, 'deki depreme ilişkin tüm kurumların görevleri başında, halkın yanında olduğunu bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 19:00 ABONE OL
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Tüm kurumlar görevleri başında halkımızın yanında

Kurtulmuş, Twitter hesabından, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depreme ilişkin açıklamasında, "İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Devletimizin tüm kurumları görevleri başında halkımızın yanındadır." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Tüm kurumlar görevleri başında halkımızın yanında"
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