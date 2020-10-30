Son dakika haberi... Yazıcıoğlu cinayetinde şok! FETÖ elebaşı için her anını kaydetmişler

ÖRGÜT İÇİNDE BİR KELİME DAHA EDİLMESİ YASAKLANDI

Gizli tanığın itiraflarına göre Gülen, Yazıcıoğlu'nun helikopterinin enkazından parça çaldığı için yargılanan askerlerin soruşturmasıyla ilgili örgüt avukatlarının görevlendirildiğinin duyulmasının Türkiye'de bomba etkisi yaratacağını belirterek bu konunun örgüt içerisinde bir daha kesinlikle dile getirilmemesi talimatını da verdi.

"GÖRÜNTÜLERİ BANA GÖSTERMEDİ"

Gizli tanığın itiraflarına göre Yazıcıoğlu'na mezar olan helikopterden parça söken FETÖ'cü askerlerin örgüt üyesi avukatına örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in 'takke' hediye etti ve "Sizler birer aslansınız" dedi.