CANLI YAYIN | İzmir depremi ile ilgili son dakika haberleri: Hayatını kaybeden vatandaşlar var! Deprem anından videolar ve gelişmeler

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Öğleden sonra yaşanan İzmir merkez üslü deprem, İstanbul başta olmak üzere Manisa, Bursa ve Tekirdağ'da hissedildi. İzmir'de deprem nedeniyle 6 binanın yıkıldığı açıklandı. 100'e yakın vatandaş en kaz altından kurtarılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. İşte, deprem bölgesinden canlı yayın ve son dakika gelişmeleri...

Son dakika: İzmir'de deprem anı! İzmir depreminde yıkılan binalar böyle görüntülendi | Video

İŞTE, İZMİR DEPREMİNE İLİŞKİN CANLI GELİŞMELER

17.14 İZMİR VALİSİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi. "Şu ana kadar tespitlerimiz 4 binanın tam olarak yıkılmış olduğu. 10'un üzerinde de yan yatmış bina var. Çok hasarlı binalar da var."

16.50 FAHRETTİN KOCA'DAN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI

Bakan Koca: "İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun."