CANLI YAYIN | İzmir depremi ile ilgili son dakika haberleri: Hayatını kaybeden vatandaşlar var! Deprem anından videolar ve gelişmeler

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Öğleden sonra yaşanan İzmir merkez üslü deprem, İstanbul başta olmak üzere Manisa, Bursa ve Tekirdağ'da hissedildi. İzmir'de deprem nedeniyle 6 binanın yıkıldığı açıklandı. 100'e yakın vatandaş en kaz altından kurtarılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. İşte, deprem bölgesinden canlı yayın ve son dakika gelişmeleri...
Son dakika: İzmir'de deprem anı! İzmir depreminde yıkılan binalar böyle görüntülendi | Video
İŞTE, İZMİR DEPREMİNE İLİŞKİN CANLI GELİŞMELER
17.14 İZMİR VALİSİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI
16.50 FAHRETTİN KOCA'DAN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI
Bakan Koca: "İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun."
İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 30, 2020
16.50 ACI HABER GELDİ: İZMİR DEPREMİNDE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Alınan ilk bilgilere göre 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi. İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 1 kişinin daha çıkarılmasıyla sağ kurtulanların sayısı 4'e ulaştı.
16.47 SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İZMİR BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların en kısa sürede sarılması için devletin bütün imkanlarıyla İzmirlilerin yanında olduğunu belirtti.
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DEPREM İSTANBUL VE İZMİR'DE HİSSEDİLDİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaşanan depreme ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Vali Yerlikaya, ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI
Başkan Receğ Tayyip Erdoğan, İzmir'de yaşanan ve İstanbul'da da hissedilen deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik" dedi.
İzmir'de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 30, 2020
Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.
MANİSA'DA SON DURUM: YIKILAN DUVARLAR VAR
Manisa Valiliği merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.7 büyüklüğündeki depremde il genelinde 10 binada duvar yıkığı şeklinde hafif hasar meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! İzmir'deki 6,6'lük depremde yıkılan binaların enkazlarından canlı yayınla ilk görüntüler | Video
SÜLEYMAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA: 6 BİNA YIKILMASI İHBARI VAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Seferihisar açıklarındaki depreme ilişkin "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir." bilgisini verdi.
Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun."
Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi⁰⁰Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir⁰⁰Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 30, 2020
Geçmiş olsun
SON DAKİKA: İZMİR DEPREMİ SONRASI ARTÇI DEPREM FIRTINASI!
Büyüklükleri ortalama 4.0 olan çok sayıda artçı deprem ile bölge sallanmaya devam ediyor.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde yapılan açıklamada Özener, "1.5 saatte 21 artçı deprem meydana geldi. Bu büyüklükteki bir depremin 1 derece altına kadar yani 5,8 5,9 büyüklüğünde artçılar bekleniyor. Bugün tsunami meydana geldi. Deprem olduktan tam 9 dakika sonra üye ülkelere tsunami uyarı mesajını gönderildi. Vatandaşlardan isteğimiz kıyı bölgelerindeyseniz hızla kıyı bölgesinden uzaklaşarak barınmakta fayda var. Artçıların süreceği çok açık. Evlere girmemekte ve artçılara hazırlık olunmalı" dedi.
İşte, yaşanan artçı depremler ve büyüklükleri;
BAKAN KURUM: 5 BİNA YIKILDI, ENKAZ ALTINDA VATANDAŞLARIMIZ VAR
Son Dakika: İstanbul e İzmir deprem ile sallandı! Deprem anı ve sonrasına ait videolar paylaşıldı: İşte o anlar... | Video
DEPREM GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLDİ
İşte, depremin hissedildiği illerden yapılan resmi açıklamalar;
Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te de hissedildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "İlimiz genelinde valiliğimize intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." dedi.
İzmir ve çevresinde hissedilen deprem sonrası vatandaşların panik anları kamerada | Video
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise taramalarının devam ettiğini, şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını söyledi.
Yalova Valisi Muammer Erol da yaptığı açıklamada, il genelinde deprem dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.
Kütahya Valisi Ali Çelik, depremin kentte de hissedildiğini ifade ederek, "Şehrimizde deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. Başta İzmir olmak üzere, deprem hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." diye konuştu.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ilde herhangi bir problem olmadığını dile getirerek, "Depremi hissetmedik diyebiliriz. Destek gerekir düşüncesiyle ekiplerimizi hazır bekletiyoruz." ifadelerini kullandı.