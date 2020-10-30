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CANLI YAYIN | depremi ile ilgili son dakika haberleri: Hayatını kaybeden vatandaşlar var! anından videolar ve gelişmeler

6.6 büyüklüğünde ile sallandı! Gelen son dakika haberine göre, , , ve 'ın bazı bölgelerinde hissedilen deprem sonrası çok vatandaşlar sokaklara döküldü. ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinden alınan verilere göre, İzmir depremi sonrası çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. AFAD, enkazdan ölü ve yaralıların çıkarıldığını bildiriyor. İlgili bakanlar, inceleme ve operasyonları yönetmek için İzmire intikal ettiler. İşte, İzmir depremi ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 17:28 Son Güncelleme: 30.10.2020 17:30 ABONE OL
CANLI YAYIN | İzmir depremi ile ilgili son dakika haberleri: Hayatını kaybeden vatandaşlar var! Deprem anından videolar ve gelişmeler

'de meydana gelen sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Öğleden sonra yaşanan İzmir merkez üslü deprem, başta olmak üzere , ve 'da hissedildi. İzmir'de deprem nedeniyle 6 binanın yıkıldığı açıklandı. 100'e yakın vatandaş en kaz altından kurtarılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. İşte, deprem bölgesinden canlı yayın ve son dakika gelişmeleri...

Son dakika: İzmir'de deprem anı! İzmir depreminde yıkılan binalar böyle görüntülendi | Video

İŞTE, İZMİR DEPREMİNE İLİŞKİN CANLI GELİŞMELER

17.14 İZMİR VALİSİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi. "Şu ana kadar tespitlerimiz 4 binanın tam olarak yıkılmış olduğu. 10'un üzerinde de yan yatmış bina var. Çok hasarlı binalar da var."

16.50 FAHRETTİN KOCA'DAN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI

Bakan Koca: "İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun."

CANLI YAYIN | İzmir depremi ile ilgili son dakika haberleri: Hayatını kaybeden vatandaşlar var! Deprem anından videolar ve gelişmeler

16.50 ACI HABER GELDİ: İZMİR DEPREMİNDE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

'dan yapılan açıklamada, "Alınan ilk bilgilere göre 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi. 'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta nedeniyle yıkılan binanın enkazından 1 kişinin daha çıkarılmasıyla sağ kurtulanların sayısı 4'e ulaştı.

AFAD: "Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir."

16.47 SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İZMİR BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların en kısa sürede sarılması için devletin bütün imkanlarıyla İzmirlilerin yanında olduğunu belirtti.

CANLI YAYIN | İzmir depremi ile ilgili son dakika haberleri: Hayatını kaybeden vatandaşlar var! Deprem anından videolar ve gelişmeler

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CANLI YAYIN | İzmir depremi ile ilgili son dakika haberleri: Hayatını kaybeden vatandaşlar var! Deprem anından videolar ve gelişmeler

.

CANLI YAYIN | İzmir depremi ile ilgili son dakika haberleri: Hayatını kaybeden vatandaşlar var! Deprem anından videolar ve gelişmeler

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CANLI YAYIN | İzmir depremi ile ilgili son dakika haberleri: Hayatını kaybeden vatandaşlar var! Deprem anından videolar ve gelişmeler

DEPREM İSTANBUL VE İZMİR'DE HİSSEDİLDİ

Valisi Ali Yerlikaya, yaşanan depreme ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Vali Yerlikaya, ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI

Başkan Receğ Tayyip Erdoğan, 'de yaşanan ve İstanbul'da da hissedilen ile ilgili yaptığı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik" dedi.

CANLI YAYIN | İzmir depremi ile ilgili son dakika haberleri: Hayatını kaybeden vatandaşlar var! Deprem anından videolar ve gelişmeler

MANİSA'DA SON DURUM: YIKILAN DUVARLAR VAR

Valiliği merkez üssü 'in Seferihisar ilçesi olan 6.7 büyüklüğündeki depremde il genelinde 10 binada duvar yıkığı şeklinde hafif hasar meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! İzmir'deki 6,6'lük depremde yıkılan binaların enkazlarından canlı yayınla ilk görüntüler | Video

SÜLEYMAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA: 6 BİNA YIKILMASI İHBARI VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Seferihisar açıklarındaki depreme ilişkin "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir." bilgisini verdi.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun."

CANLI YAYIN | İzmir depremi ile ilgili son dakika haberleri: Hayatını kaybeden vatandaşlar var! Deprem anından videolar ve gelişmeler

SON DAKİKA: İZMİR DEPREMİ SONRASI ARTÇI DEPREM FIRTINASI!

Büyüklükleri ortalama 4.0 olan çok sayıda artçı ile bölge sallanmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde yapılan açıklamada Özener, "1.5 saatte 21 artçı deprem meydana geldi. Bu büyüklükteki bir depremin 1 derece altına kadar yani 5,8 5,9 büyüklüğünde artçılar bekleniyor. Bugün tsunami meydana geldi. Deprem olduktan tam 9 dakika sonra üye ülkelere tsunami uyarı mesajını gönderildi. Vatandaşlardan isteğimiz kıyı bölgelerindeyseniz hızla kıyı bölgesinden uzaklaşarak barınmakta fayda var. Artçıların süreceği çok açık. Evlere girmemekte ve artçılara hazırlık olunmalı" dedi.

İşte, yaşanan artçı depremler ve büyüklükleri;

BAKAN KURUM: 5 BİNA YIKILDI, ENKAZ ALTINDA VATANDAŞLARIMIZ VAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında vatandaşlarımız var. Valiliğimiz bünyesinde Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bütün birimleri İzmir ve ilçelerine yönlendirildi.
Tüm ekiplerimiz seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İlgili bakanlıklar olarak olay yerine hemen intikal ediyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde enkaz altında kalan vatandaşımızı, enkaz çalışması yapıp yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde seferber olacağız. Tüm İzmirimize, tüm Türkiye'mize geçmiş olsun." dedi.
CANLI YAYIN | İzmir depremi ile ilgili son dakika haberleri: Hayatını kaybeden vatandaşlar var! Deprem anından videolar ve gelişmeler

DEPREM GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLDİ

İşte, depremin hissedildiği illerden yapılan resmi açıklamalar;

Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki , Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te de hissedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "İlimiz genelinde valiliğimize intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." dedi.

İzmir ve çevresinde hissedilen deprem sonrası vatandaşların panik anları kamerada | Video

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise taramalarının devam ettiğini, şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Yalova Valisi Muammer Erol da yaptığı açıklamada, il genelinde deprem dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, depremin kentte de hissedildiğini ifade ederek, "Şehrimizde deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. Başta olmak üzere, deprem hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ilde herhangi bir problem olmadığını dile getirerek, "Depremi hissetmedik diyebiliriz. Destek gerekir düşüncesiyle ekiplerimizi hazır bekletiyoruz." ifadelerini kullandı.

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CANLI YAYIN | İzmir depremi ile ilgili son dakika haberleri: Hayatını kaybeden vatandaşlar var! Deprem anından videolar ve gelişmeler
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