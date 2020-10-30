CHP'li başkana 3 ayrı suçlama! Tatilciye "seni Fethiye'ye gömeceğim" demişti

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Fethiye Belediyesi başkanı olan Alim Karaca, trafikte tartıştığı kişinin aracını tekmeleyip hakaretler savurması üzerine vatandaş, şikayetçi oldu. Başkan Karaca ve şoförü hakkındaki hazırlanan iddianame, Fethiye Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu.Tatil için kız arkadaşıyla birlikte Fethiye'ye giden Murat Çağlar Özbakır, trafikte seyir halindeyken Barış Mete idaresindeki Fethiye Belediye Başkanı Ali Karaca'yı taşıyan araçtan yapılan selektör ile birlikte küfür ve hakaretlere maruz kalmıştı. CHP'li Belediye Başkanı Karaca, ayrıca Özbakır'ın aracına da hasar vermişti.Özbakır'ın küfür ve hakaretlere tepki göstermesinin üzerine araçtan inen CHP'li Başkan Karaca ve şoförü Mete, içinde Özbakır'ın kız arkadaşının da bulunduğu aracı tekmelemeyerek hasar vermişti. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde Başkan ve şoförünün olay yerinden uzaklaşmaya çalışan mağdurun peşinden gittikleri ve araca hasar verdikleri de görülmüştü. Görüntü kayıtlarına da yer verilen iddianamede olay detaylarıyla anlatıldı.Özbakır'ın iddianameye yansıyan ifadesinde; Çarşı caddesindeki kırmızı ışıkta yanında duran aracın arka camından "Niye yol vermiyorsun, ben belediye başkanıyım, niye kenara çekilmiyorsun" denilerek ağır küfürler savruldu.Başkan ve şoförünün kendi araçlarından inerek Özbakır'a ait araca zarar vermesi üzerine Özbakır, aracının kapısını kapatıp yoluna devam etti. Ancak Belediye Başkanı Karaca ve şoförü, Özbakır'ın peşinden koşup galiz küfürlerin yanı sıra "Seni Fethiye'ye gömeceğim" şeklinde tehdit etti.

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Başkana istifa çağrısı

Karaca ve şoförü ile Özbakır, Ali Gaffar Okkan Caddesi üzerinde tekrar yan yana geldi. Yine araçlarından inen Karaca ve Mete, Özbakır'ın aracına yeniden saldırdı. Özbakır, burada da Karaca'nın yine galiz küfürleri ve "Seni Fethiye'den çıkartmayacağım" şeklindeki tehditlerine maruz kaldı. Şoför Barış Mete de "Öldüreceğim seni burada" diye tehdit ederken Özbakır ve kız arkadaşı aracın içinde adeta mahsur kaldı.Olayın akabinde emniyete giden Özbakır'ın şikâyeti üzerine başlayan Karaca ve şoförü hakkında yürütülen soruşturma doğrultusunda iddianame tamamlandı. İddianamede, Karaca'nın 'birden fazla kişi ile tehdit', 'hakaret' ve 'mala zarar verme', şoförü Mete'nin ise 'birden fazla kişi ile tehdit ve 'mala zarar verme' suçlarından yargılanması talep edildi.