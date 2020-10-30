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Emniyet’ten sonrası denetimi!

Emniyet Genel Müdürlüğü ’deki 6,8 şiddetindeki depremin ardından sosyal medyada bölge halkına yönelik aşağılayıcı paylaşımlar yapanlara dair işlem başlatıldığını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından sosyal medyadaki bu hesapların takip altına alındığı ifade edildi. İşte o basın açıklaması:

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 30.10.2020 17:31 Son Güncelleme: 30.10.2020 17:39 ABONE OL
Emniyet’ten deprem sonrası sosyal medya denetimi!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İzmir'deki 6,8 şiddetindeki depremin ardından sosyal medyadaki bazı paylaşımlarla ilgili çalışma başlatıldığını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin "tespit" çalışmaları ivedilikle başlatılmış, tespit edilen kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirilecektir"

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin 'tespit' çalışmaları ivedilikle başlatılmış, tespit edilen kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirilecektir. Konunun tarafımızca hassasiyetle takip edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Emniyet’ten deprem sonrası sosyal medya denetimi!
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