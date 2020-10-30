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'den son dakika açıklaması: nedeniyle uçuşlar aksamayacak

Son dakika... () Genel Müdürü , 'de meydana gelen depremin ardından başta İzmir olmak üzere çevre illerde uçuş operasyonun kesintisiz süreceğini belirtti.

DHA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 19:06 ABONE OL
DHMİ'den son dakika açıklaması: Deprem nedeniyle uçuşlar aksamayacak

Son dakika...Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İzmir'de meydana gelen depremin ardından başta İzmir olmak üzere çevre illerde uçuş operasyonun kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

"KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK"


Konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından açıklama yapan DHMİ Genel Müdürü Keskin, "Depremi herhangi bir sorun yaşamadan atlatan İzmir, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale illerindeki havalimanlarımızda uçuş operasyonlarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. İzmir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; yaralılara acil şifalar diliyorum. Yüce Allah ülkemizi afet ve felaketlerden korusun" dedi.

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DHMİ'den son dakika açıklaması: Deprem nedeniyle uçuşlar aksamayacak
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