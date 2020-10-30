Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Mesut Yılmaz' paylaşımı

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 73 yaşındaki Yılmaz, 2 aydır tedavi görüyordu. Hastaneden yapılan açıklamada, "Hepinizin bildiği gibi T.C. Eski Başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır Akciğer Kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibariyle yeni düşmüş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur" denildi.

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti! Yılmaz ailesi cenaze programını açıkladı...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Mesut Yılmaz için baş sağlığı mesajı yayınladı. Bakan Albayrak, "Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefat haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.