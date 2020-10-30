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! 'dan depremi açıklaması: Enkaz altında vatandaşlarımız var

haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depremiyle ilgili açıklama yaptı. , "5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında vatandaşlarımız var. Valiliğimiz bünyesinde Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bütün birimleri İzmir ve ilçelerine yönlendirildi. Tüm ekiplerimiz seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İlgili bakanlıklar olarak olay yerine hemen intikal ediyoruz" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 15:59 Son Güncelleme: 30.10.2020 16:06 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması: Enkaz altında vatandaşlarımız var

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir depremiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum, "5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında vatandaşlarımız var. Valiliğimiz bünyesinde Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bütün birimleri İzmir ve ilçelerine yönlendirildi. Tüm ekiplerimiz seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İlgili bakanlıklar olarak olay yerine hemen intikal ediyoruz" dedi.

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SON DAKİKA! Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması: Enkaz altında vatandaşlarımız var
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