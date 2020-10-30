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SON DAKİKA HABER: 'deki şiddetli sonrası 'dan uyarı! tabanlı haberleşme kullanın

'de meydana gelen son dakika 6,6 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından 'dan vatandaşlara önemli bir son dakika uyarı geldi. AFAD'ın yaptığı uyarıda "Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için tabanlı haberleşme uygulamaları ve 'i tercih edin." denildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 15:30 Son Güncelleme: 30.10.2020 15:48 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: İzmir'deki şiddetli deprem sonrası AFAD'dan uyarı! İnternet tabanlı haberleşme kullanın

Son dakika haber: İzmir'de meydana gelen son dakika 6,6 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından AFAD'dan vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. AFAD'ın yaptığı uyarıda "Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin." denildi.

İşte AFAD'ın sosyal medyadan paylaştığı o uyarı;



SON DAKİKA! BAKAN SOYLU: 6 BİNANIN YIKILDIĞI BİLGİSİ GELDİ

İzmir'de meydana gelen şiddetli depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 6 binanın yıkıldığı ihbarının geldiğini sosyal medyadan duyurdu.

İşte Soylu'nun paylaştığı o bilgi;

Son dakika haberi: İzmir'deki deprem sonrası enkaz altında vatandaşların olduğu açıklandı! 6.6 şiddetindeki deprem sonrası...

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SON DAKİKA HABER: İzmir'deki şiddetli deprem sonrası AFAD'dan uyarı! İnternet tabanlı haberleşme kullanın
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