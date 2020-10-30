SON DAKİKA HABER: İzmir'deki şiddetli deprem sonrası AFAD'dan uyarı! İnternet tabanlı haberleşme kullanın

Son dakika haber: İzmir'de meydana gelen son dakika 6,6 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından AFAD'dan vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. AFAD'ın yaptığı uyarıda "Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin." denildi.



İşte AFAD'ın sosyal medyadan paylaştığı o uyarı;







SON DAKİKA! BAKAN SOYLU: 6 BİNANIN YIKILDIĞI BİLGİSİ GELDİ



İzmir'de meydana gelen şiddetli depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 6 binanın yıkıldığı ihbarının geldiğini sosyal medyadan duyurdu.



İşte Soylu'nun paylaştığı o bilgi;





Son dakika haberi: İzmir'deki deprem sonrası enkaz altında vatandaşların olduğu açıklandı! 6.6 şiddetindeki deprem sonrası...