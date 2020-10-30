Son dakika haberi: Bakan Koca 30 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 30 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 30 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

30 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI:136.525

HASTA SAYISI: 2.322

VEFAT SAYISI: 78

İYİLEŞEN SAYISI: 1.703

AĞIR HASTA SAYIMIZ 2.000'E YAKLAŞTI

Bugün tespit edilen 2.322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.000'e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI:134.416

HASTA SAYISI: 2.319

VEFAT SAYISI: 72

İYİLEŞEN SAYISI: 1.581



TEMASI ÜÇTE BİRİNE İNDİRMEK ZORUNDAYIZ

Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916'ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun.