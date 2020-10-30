Son dakika haberi: Bakan Koca 30 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 30 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 30 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...
30 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ
TEST SAYISI:136.525
HASTA SAYISI: 2.322
VEFAT SAYISI: 78
İYİLEŞEN SAYISI: 1.703
AĞIR HASTA SAYIMIZ 2.000'E YAKLAŞTI
Bugün tespit edilen 2.322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.000'e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz.
DÜNKÜ VERİLER
TEST SAYISI:134.416
HASTA SAYISI: 2.319
VEFAT SAYISI: 72
İYİLEŞEN SAYISI: 1.581
TEMASI ÜÇTE BİRİNE İNDİRMEK ZORUNDAYIZ
Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916'ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun.