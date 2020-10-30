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İçişleri'nden son dakika depremi açıklaması: 6 bina yıkıldı ihbarı var

'de 6.6 büyüklüğünde bir meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İzmir merkezli yaşanan 6.6'lık depremle ilgil son dakika açıklaması geldi. Soylu "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi , Denizli, , Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir" dedi.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 15:33 Son Güncelleme: 30.10.2020 15:46 ABONE OL
İçişleri'nden son dakika İzmir depremi açıklaması: 6 bina yıkıldı ihbarı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

6 BİNA YIKILMA İHBARI VAR

"Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir.

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama | Video

Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun"

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İçişleri'nden son dakika İzmir depremi açıklaması: 6 bina yıkıldı ihbarı var
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