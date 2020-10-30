İçişleri'nden son dakika İzmir depremi açıklaması: 6 bina yıkıldı ihbarı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

6 BİNA YIKILMA İHBARI VAR

"Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir.

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Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun"