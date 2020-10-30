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: 'ın son anına kadar yanında olan SABAH'a konuştu: Beni bir yere götür Abdurrahim

HABERİ: Eski Başbakanlardan ve Anavatan Partisi Genel Başkanı , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akciğer ve beyin ameliyatları geçiren Yılmaz 2 aydır Şişli Florance Nightingale Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Yılmaz'ın ölüm haberi Türkiye'yi derinden sarsarken, eski Başbakanın yakın dostu SABAH'a konuştu. Albayrak, Yılmaz'ın oğlunun ölümü sonrası yıkıldığını söyledi, unutamadığı bir anısını anlattı. Albayrak, dün gece de hastanede olduğunu, Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz ile bu anıları konuştuklarını aktardı. İşte Albayrak'ın sabah.com.tr'ye özel açıklamaları...

ONUR ŞAHANOĞLU ONUR ŞAHANOĞLU
Giriş Tarihi: 30.10.2020 11:25 Son Güncelleme: 30.10.2020 11:34 ABONE OL
SON DAKİKA: Mesut Yılmaz'ın son anına kadar yanında olan Abdurrahim Albayrak SABAH'a konuştu: Beni bir yere götür Abdurrahim

Türkiye 'dan gelen acı haber ile sarsıldı. Türk siyasetinin önemli figürlerinden, eski Başbakan ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Yılmaz'ın her zor gününde yanında olan , dün gece de Yılmaz'ın yanı başından ayrılmadı. Albayrak, Mesut Yılmaz'ın oğlunun ölümü sonrası dağıldığını, çok üzgün olduğunu söyledi. Albayrak, 'Beni bir yere götür Abdurrahim' diyen Yılmaz'ı Dubai'ye götürdüğünü, burada hiç unutamadığı bir anı yaşadığını söyledi. Albayrak, Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz ile de dün gece hastanede dertleştiklerini, bu anıları konuştuklarını belirtti. İşte Albayrak'ın sabah.com.tr'ye özel açıklamaları...

SON DAKİKA: Mesut Yılmaz'ın son anına kadar yanında olan Abdurrahim Albayrak SABAH'a konuştu: Beni bir yere götür Abdurrahim

"OĞLUNUN ÖLÜMÜ DERİNDEN SARSTI"

Albayrak, ile bir anlarının ayrı geçmediğini söyledi. Kendisinde, Yılmaz'ın çok özel bir yeri olduğunu söyleyen Albayrak, çok üzgün olduğunu belirtti. Konuşmakta güçlük çeken ve sık sık gözyaşlarını tutamayan Albayrak, Mesut Yılmaz'ın oğlunun ölümü sonrası toparlanamadığını ve çok yıprandığını aktardı.

SON DAKİKA: Mesut Yılmaz'ın son anına kadar yanında olan Abdurrahim Albayrak SABAH'a konuştu: Beni bir yere götür Abdurrahim

"BENİ BİR YERE GÖTÜR ABDURRAHİM"

Albayrak, 'ın oğlu Yavuz'un ölümü sonrası çok bunaldığını ve kendisine, 'Abdurrahim beni bir yere götür' dediğini söyledi. Albayrak, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Buralar soğuktu. 'Efendim, Dubai'ye gidelim' dedim. Dubai'ye gittik. Hiç unutamıyorum, bir palmiyenin altında oturuyorduk. Sigara içiyordu. Efendim, 'Bırak şu sigarayı artık' dedim. Bana döndü, 'Bugün içmeyeceğim de ne zaman içeceğim Abdurrahim!' dedi. O sözlerini hiç unutamıyorum. Çok üzgünüm çok.

SON DAKİKA: Mesut Yılmaz'ın son anına kadar yanında olan Abdurrahim Albayrak SABAH'a konuştu: Beni bir yere götür Abdurrahim

"DÜN GECE HASTANEDEYDİM, BERNA HANIM İLE BU ANILARI KONUŞTUK"

Albayrak, 'ın son gecesinde de yanında olduğunu söyledi. Albayrak, "Yoğun bakımdaydı. Hastaneye gittim. Berna abla ile oturduk. Size anlattığım bu anıyı da konuştuk." diye konuştu.

"BİR AYDIR BEYNİ GÜNDE BİR SİNYAL VERİYORDU"

Albayrak, Mesut Yılmaz'ın durumunun son zamanlarda kötüye gittiğini belirtti, "Beyninden son bir ayda binde bir sinyal geliyordu. İnanın çok kötüyüm, konuşamıyorum" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Mesut Yılmaz'ın son anına kadar yanında olan Abdurrahim Albayrak SABAH'a konuştu: Beni bir yere götür Abdurrahim
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