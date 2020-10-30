SON DAKİKA: Mesut Yılmaz'ın son anına kadar yanında olan Abdurrahim Albayrak SABAH'a konuştu: Beni bir yere götür Abdurrahim

Türkiye Mesut Yılmaz'dan gelen acı haber ile sarsıldı. Türk siyasetinin önemli figürlerinden, eski Başbakan ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Yılmaz'ın her zor gününde yanında olan Abdurrahim Albayrak, dün gece de Yılmaz'ın yanı başından ayrılmadı. Albayrak, Mesut Yılmaz'ın oğlunun ölümü sonrası dağıldığını, çok üzgün olduğunu söyledi. Albayrak, 'Beni bir yere götür Abdurrahim' diyen Yılmaz'ı Dubai'ye götürdüğünü, burada hiç unutamadığı bir anı yaşadığını söyledi. Albayrak, Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz ile de dün gece hastanede dertleştiklerini, bu anıları konuştuklarını belirtti. İşte Albayrak'ın sabah.com.tr'ye özel açıklamaları...
"OĞLUNUN ÖLÜMÜ DERİNDEN SARSTI"
Albayrak, Mesut Yılmaz ile bir anlarının ayrı geçmediğini söyledi. Kendisinde, Yılmaz'ın çok özel bir yeri olduğunu söyleyen Albayrak, çok üzgün olduğunu belirtti. Konuşmakta güçlük çeken ve sık sık gözyaşlarını tutamayan Albayrak, Mesut Yılmaz'ın oğlunun ölümü sonrası toparlanamadığını ve çok yıprandığını aktardı.
"BENİ BİR YERE GÖTÜR ABDURRAHİM"
Albayrak, Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz'un ölümü sonrası çok bunaldığını ve kendisine, 'Abdurrahim beni bir yere götür' dediğini söyledi. Albayrak, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Buralar soğuktu. 'Efendim, Dubai'ye gidelim' dedim. Dubai'ye gittik. Hiç unutamıyorum, bir palmiyenin altında oturuyorduk. Sigara içiyordu. Efendim, 'Bırak şu sigarayı artık' dedim. Bana döndü, 'Bugün içmeyeceğim de ne zaman içeceğim Abdurrahim!' dedi. O sözlerini hiç unutamıyorum. Çok üzgünüm çok.
"DÜN GECE HASTANEDEYDİM, BERNA HANIM İLE BU ANILARI KONUŞTUK"
Albayrak, Mesut Yılmaz'ın son gecesinde de yanında olduğunu söyledi. Albayrak, "Yoğun bakımdaydı. Hastaneye gittim. Berna abla ile oturduk. Size anlattığım bu anıyı da konuştuk." diye konuştu.
"BİR AYDIR BEYNİ GÜNDE BİR SİNYAL VERİYORDU"
Albayrak, Mesut Yılmaz'ın durumunun son zamanlarda kötüye gittiğini belirtti, "Beyninden son bir ayda binde bir sinyal geliyordu. İnanın çok kötüyüm, konuşamıyorum" ifadelerini kullandı.