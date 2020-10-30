SON DAKİKA: Mesut Yılmaz'ın son anına kadar yanında olan Abdurrahim Albayrak SABAH'a konuştu: Beni bir yere götür Abdurrahim

"BENİ BİR YERE GÖTÜR ABDURRAHİM"

Albayrak, Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz'un ölümü sonrası çok bunaldığını ve kendisine, 'Abdurrahim beni bir yere götür' dediğini söyledi. Albayrak, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Buralar soğuktu. 'Efendim, Dubai'ye gidelim' dedim. Dubai'ye gittik. Hiç unutamıyorum, bir palmiyenin altında oturuyorduk. Sigara içiyordu. Efendim, 'Bırak şu sigarayı artık' dedim. Bana döndü, 'Bugün içmeyeceğim de ne zaman içeceğim Abdurrahim!' dedi. O sözlerini hiç unutamıyorum. Çok üzgünüm çok.