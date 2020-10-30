Son dakika: Muharrem ince yol haritasını açıkladı

CHP'nin muahlif isimlerinden Muharrem İnce, harekete geçti. İnce "Ekibimiz kendisini tanıtacak, saat 11'de burada basın toplantısı yapacağız" demişti. CHP'den ayrılması ile oyların bölüneceği eleştirilerine de değinen İnce, "Tabi ki Millet İttifakının içindeyiz ama biz bir siyasi partinin yola çıkarken ittifakla yola çıkmamasını savunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Muharrem İnce kurduğu Memleket Hareketi'nde bulunan isimleri canlı yayında açıkladı.

'Tam bağımsız bir Türkiye istiyoruz. Başaracağız' diyen İnce ekibindeki isimleri tek tek açıkladı.

Ahmet Özalp, Alirıza Büyükuslu, Ali Tunçcan, Alper Karaoğlan, Ayberk Yağız...