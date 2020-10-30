SON DAKİKA: Türkiye'nin koronavirüs aşısında yol haritası belli oldu! İlk hedef 2.5 milyon kişi! Peki kimlere önce yapılacak?

Tüm dünyada Kovid-19 vaka sayıları katlanarak artarken aşılar ile ilgili de olumlu gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'nin de bu konuda kendi yol haritası ortaya çıkmaya başladı:

Türkiye'de testlerin sona erip ilk aşılamanın 2021'in hemen başı ya da gelişmelere göre ilk aylarında uygulanması bekleniyor. Çin'den 5 milyon doz aşı gelecek. Bu da 2.5 milyon kişiye aşı yapılması anlamına geliyor. Çünkü aşı iki doz halinde kullanılıyor.