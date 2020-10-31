Çalkantılı dönemlerde devlet adamı duruşu sergiledi

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, 6 Kasım 1947'de İstanbul'da doğdu. Aslen Rizeli Yılmaz, ortaöğretime Avusturya Lisesi'nde başlayıp İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı. 1971'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Yılmaz, Almanya Köln Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Siyasete girdiği 1983 yılına kadar ise kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerin yöneticiydi.Yılmaz, 12 Eylül darbesinden sonra siyasete ANAP'ın kurucu üyeleri arasında yer alarak girdi. 1983 seçimlerinde Rize Milletvekili seçilen Yılmaz, 1986 ve 1990 yılları arasında Turgut Özal tarafından kurulan hükümetlerde Devlet, Dışişleri ve Kültür bakanlıkları görevini yaptı.Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşkü'ne çıkmasından sonra hem ülke hem de ANAP için çalkantılı bir dönem başladı. Özal'ın yerine Başbakanlık ve ANAP Genel Başkanlığı koltuğuna Yıldırım Akbulut oturdu. Yılmaz, 1991 kongresinde Semra Özal'ın da desteğini alarak Genel Başkan seçildi ve başbakan oldu. Arkasına "rüzgarı" aldığını düşünerek kısa sürede ülkeyi seçime götürdü. Ancak koltuğunu DYP-SHP koalisyon hükümetine bırakmak zorunda kaldı. Yılmaz, arka arkaya gelen siyasi ve ekonomik krizlerle dolu yılların ardından yapılan 1995 seçimleri sonrası kısa bir süre işbaşında kalan ANAYOL (ANAP-DYP) koalisyon hükümetine başbakanlık yaptı. Anayasa Mahkemesi kararı ile düşen bu hükümetin yerine REFAHYOL (RP-DYP) koalisyon hükümeti kuruldu. REFAHYOL hükümeti "postmodern darbe" ile iktidardan uzaklaştırıldı. Hükümeti kurma görevi parlamento çoğunluğu kendisinde olmamasına karşın önce Yalım Erez, o kuramadığı için de Yılmaz'a verildi. Türkiye tarihinin belki de en kirli siyasi kulislerinin döndüğü süreçte, DYP'den ayrılanlar yeni hükümete destek vermek için DTP'yi kurdu. Yılmaz'ın başbakanlığında 1997 yılında ANAP-DSPDTP koalisyon hükümeti (CHP dışarıdan destekledi) kuruldu. Türkbank yolsuzluk iddiaları nedeniyle CHP desteğini çekince hükümet gensoru ile düştü. 1999 seçimlerinden DSP birinci parti çıkınca Ecevit yeni hükümeti kurdu. Hükümette MHP ve ANAP da yer aldı. Yine çalkantılı bir dönem başladı. Yılmaz, kabinede başbakan yardımcılığı görevini üstlendi. 19 Şubat 2001 MGK toplantısında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Bülent Ecevit'e Anayasa kitapçığını fırlatınca ülkenin yaşadığı en büyük ekonomik kriz başladı. Krize, Ecevit'in hastalığı, DSP'den ayrılacak milletvekillerinin kuracağı parti ile yeni bir koalisyon hükümeti oluşturulacağı, MHP'nin dışarıda bırakılacağı tartışmaları eklendi. Bahçeli'nin erken seçim çağrısı ile ülke 3 Kasım 2002 seçimlerine gitti.