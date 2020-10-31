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Efsane oyuncu hayatını kaybetti! Sean Connery kimdir?

film serisiyle tanınan, Kızıl Ekim, Gülün Adı ve Kaya filmleri ile adından söz ettiren , 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Edinburgh doğumlu İskoç oyuncu, İngiliz kült film serisi James Bond’u ilk canlandıran isimdi. Sean Connery, aynı zamanda kendisi gibi oyuncu Jason Connery’nin babasıdır. Sean Connery kimdir, neden öldü?

Giriş Tarihi: 31.10.2020 15:51 Son Güncelleme: 31.10.2020 15:52 ABONE OL
Efsane oyuncu Sean Connery hayatını kaybetti! Sean Connery kimdir?

James Bond film serisinin Ajan 007 James Bond karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Sean Connery, 90 yaşında yaşamını yitirdi. Oyunculuk kariyeri sırasında Oscar, Altın Küre gibi pek çok ödüle layık görülen efsane oyuncu, Ağustos ayında 90. yaş gününü kutlamıştı. Sean Connery kimdir, hangi filmlerde oynadı ve neden öldü?

SEAN CONNERY KİMDİR?

İskoç aktör, en çok James Bond'u canlandırmasıyla biliniyordu, rolü beyaz perdeye ilk getiren ve casus gerilim filmlerinin yedisinde göründü.

Oyunculuk kariyeri onlarca yıla yayıldı ve birçok ödülü arasında bir Oscar, iki Bafta ödülü ve üç Altın Küre vardı.

Sir Sean'ın diğer filmleri arasında The Hunt for Red October, Indiana Jones ve the Last Crusade ve The Rock vardı.

Büyük ölçüde, uzun süredir devam eden franchise'da 007'yi oynayan en iyi oyuncu olarak kabul edildi ve genellikle anketlerde böyle adlandırıldı.

Oscar'ı 1988'de, Dokunulmazlar'daki İrlandalı polis rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu seçildiğinde geldi.

2000 yılında Holyrood Sarayı'nda Kraliçe tarafından şövalye ilan edildi.

Ağustos ayında 90. yaş gününü kutladı.

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Efsane oyuncu Sean Connery hayatını kaybetti! Sean Connery kimdir?
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