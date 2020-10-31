İYİ Parti’de FETÖ çatlağı büyüyor

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ima etmesinin ardından karışan İYİ Parti'de sular durulmuyor. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem üzerinden partiyi eleştirdi. Koncuk, Twitter'da Erdem'in FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve HDP'li Leyla Zana'yı öven eski paylaşımlarını etiketleyerek, "Dava adamlarına, kurucularımıza kara liste, bu arkadaşlara divan üyeliği! Soru şu: Bu arkadaşı İYİ Parti'ye kim getirdi? Kim allayıp, pullayıp sundu? Operasyon mu arıyorsunuz? İşte size operasyon! Böyle zihniyete sahip kişilerle nereye gitmeyi umut ediyordunuz?" dedi. Özdağ da, "Türk milliyetçileri İYİ Parti'yi bu fikirleri savunanlara 'Genel Başkan yardımcım' demek için kurmadılar" dedi.