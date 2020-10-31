Mehmetçiğin yolu Haftanin’e uzandı

Kuzey Irak'ın Türkiye ile sınır hattında yer alan Haftanin bölgesinde 18 Haziran'da başlatılan Pençe-Kaplan harekatıyla bölge teröristlerden temizlendi. Dört ayda büyük başarı sağlayan Mehmetçik Haftanin bölgesindeki çok sayıda tepe ve Hantur Dağı'nı teröristlerden temizledi. 127 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta 15 tünel, 27 cephanelik ve bin 370 hedef imha edildi. Stratejik hâkim tepeler ile patika yollar ve geçiş güzergâhlarına tuzaklanan bin 156 bomba ve mayın etkisiz hale getirildi.Hezimete uğrayan terör örgütünün sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırılarını önlemek için 3'er kilometre aralıklarla 7/24 keşif, dinleme ve gözetleme yapabilecek ileri teknoloji ile donatılmış yüksek güvenlikli 9 adet üs bölgesinin yapımı da tamamlandı. Uludere'den başlayıp Silopi sınırındaki Zaho ovasına kadar yarım ay şeklinde 40 kilometre uzunluk, 25 kilometre derinlikteki güvenli bölge tamamlandı. Terör örgütü PKK'nın yıllarca sınırımızın hemen yanında kongreler yaptığı, askeri ve siyasi eğitim kampları açtığı Haftanin bölgesi ile Şırnak'ın Uludere ilçesi arasına asfalt karayolu yapılıyor. Yaklaşık 30-35 kilometre uzunluğundaki yolun tamamlanmasıyla Uludere'den Haftanin'deki gözetleme kulelerine karayoluyla 15 dakikada ulaşım sağlanacak. Yolun tamamlanmasıyla birlikte Haftanin bölgesine girişler 1990'lı yıllarda yürütülen operasyonlardaki gibi günlerce zaman almayacak. Karayolunun bu yılın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Asfalt karayolu ile teröristlerin yolu kolaylıkla kazarak patlayıcı yerleştirmesinin de önüne geçilmiş olacak. Haftanin bölgesine geçmiş yıllarda düzenlenen operasyonlarda Mehmetçik dağ ve tepeleri aşarak olası patlayıcı riskine karşı 2 saatlik yolu 10 saatte katediyordu. Bu yolun tamamlanmasıyla birlikte Uludere'den Haftanin böglesindeki askeri gözetleme kulelerine ulaşım güvenli olarak sağlanabilecek.VUR-KAL taktiğinin uygulandığı Haftanin bölgesindeki yol yapım çalışması terör örgütü PKK'yı da panikletti. Terörist elebaşı Murat Karayılan saklandığı ininden örgütün yayın organlarına itiraf gibi açıklama yaptı: "Haftanin'deki bütün tepeleri tutmuşlar ve buralara yol getiriyorlar. Uludere'den gelen yolu bütün tepelere bağlıyorlar. Yani helikopterle yapılan ikmali karayoluyla sağlayacaklar. Askerin bölgeden çıkmaya niyeti yok. Bizi tümden imha etmeye yönelik kalıcı, kararlı adımlarını gözlemliyoruz."KUZEY Irak'ın Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" ifadesi kullanıldı. ANKARA