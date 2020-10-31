Mesut Yılmaz’ı kaybettik

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, 73 yaşında vefat etti. Yılmaz'ın tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özgür Şamilgil "Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibarıyla yenik düşmüş ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" dedi. Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz, dün hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu sabah ağabeyimi kaybettik. Başımız sağ olsun. Acımız büyük. Allah bundan sonra ona huzur içinde yatmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı. Turgut Yılmaz ağabeyinin cenaze namazının yarın saat 12.00'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi'nde kılınacağını duyurarak "Sosyal mesafeye uyulmasını rica ediyoruz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.Mesut Yılmaz yarınki cenaze namazının ardından Kandilli'deki aile mezarlığında, 3 yıl önce Beykoz Konakları'nda epilepsi tedavisi nedeniyle yaşadığı ağır stres sonucu yaşamına son veren büyük oğlu Yavuz'un yanına defnedilecek. Yılmaz çifti oğullarının ölümünü ABD'den Türkiye'ye döndükleri gün almıştı. Yakın dostu Abdurrahim Albayrak "Mesut bey, çok üzgündü, gözlerinin dolduğu bir anımız oldu. Rahmetli Yavuz'dan duyduğu üzüntü nedeniyle içinde fırtınalar kopardı. Mesut bey rahmetli Yavuz'un ölümünden sonra kendi de yaşamak istemedi" dedi.Sayın Yılmaz uzun bir süre rahatsızlık geçirdi ve Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Eşi Berna hanımla telefon görüşmesi yaptım. Mesut Yılmaz, Türkiye'de gerek başbakan, gerek dışişleri bakanı, gerek kültür ve turizm bakanı olarak görevler icra eden bir devlet adamıydı. Aynı zamanda tabii hemşehrim. Bundan dolayı da bir hukukumuz var. Sağ olsun, tüm davetlerimize sağlıklı olduğu süreçte katılma erdemini gösterdi. Bundan dolayı da kendilerine bir şükranım var. Tüm ailesine, başta eşi olmak üzere başsağlığı diliyorum. Allah taksiratını affetsin. Milletimizin başı sağolsun.(Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak): Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefat haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır temenni ediyorum.(Doğru Yol Partisi Eski Genel Başkanı, Eski Başbakan Tansu Çiller) Çok zor bir dönemden geçtiler. Bir evlatlarını kaybettiler. Bir Yılmaz torunları var, ne mutlu. Mesut Yılmaz orada da yaşayacak. Milletimizin başı sağ olsun.(Milli Savunma Eski Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu): Oğlunu kaybetmesinden dolayı çok büyük acılar çekti. Türkiye Cumhuriyeti'nin en tecrübeli parlamenterlerinden biriydi. Ailesine başsağlığı diliyorum.(İşadamı Abdurrahim Albayrak): Biz değişmez dört arkadaştık. Mesut Yılmaz, Turgut Yılmaz, ben ve Sinan Uyanık... Uzun zamandır vücudu tepki vermiyordu. Bir aydır bitkisel hayattaydı. Önceki gece geç saate kadar hastanedeydim.(MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli): Merhum Yılmaz'ın ülkemize hizmetleri unutulmayacak, her zaman takdirle hatırlanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Yılmaz'a Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum.(ANAP İzmir eski milletvekili Işın Çelebi): Kendisinden çok şey öğrendim, dostluğunu gördüm. Cumhuriyet ve değerlerine bağlı bir insandı. Maslak'taki ofisinde zaman zaman dertleşirdik. Evladının acısına dayanamadı.(ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi): Özal'dan sonra derin izler bırakan bir devlet adamıydı. Ülkesi için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Ülkesini zarara uğratacak hiçbir icraatın içerisine girmedi.(KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar): Türkiye'ye katkılarının yanı sıra Kıbrıs konusunda haklarımızın korunması için önemli hizmetler veren Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyorum.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eski Başbakan Binali Yıldırım, CHP eski milletvekili Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Mesut Yılmaz'ın vefatı nedeniyle Twitter'dan ve yazılı olarak başsağlığı mesajları yayımladı.SABAH