MİT TIR’ları kumpası sanıklarına ceza yağdı

MİT TIR'larının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle FETÖ'nün 11 'sivil imamı' ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanıktan 27'sine 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verildi. 1 Ocak ve 19 Ocak 2014 tarihinde Hatay ve Adana'da MİT TIR'larının durdurulması ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle hakkında açılan sanıklarla ilgili davanın dosyası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilerek Adana'ya gönderildi. Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 12 sanık cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek 27 sanığın cezalandırılmasını, MİT TIR'larını durduran eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu'nun da arasında bulunduğu 13 sanık hakkındaki davanın Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince yargılamalarının yapıldığı gerekçesiyle reddedilmesini istedi. Son savunmaları alınan sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti.Mahkeme başkanı, tutuklu sanıklardan eski Jandarma Albay Ömer Arık'ı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse, FETÖ'nün sivil imamları Süleyman Gürbüz ve Mehmet Cevher Koyuncu'yu "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçundan 34'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Saklandığı hücre evinde yakalanan FETÖ sanığı Mustafa İlhan'a 30 yıl 5 ay, astsubaylardan sorumlu örgüt imamı Hasan Bektaş'a da 28 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Özgür Yalçın da 10 yıl hapse mahkum edilirken, 21 sanığa da 1 yıl 10 ay 15 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.