Şanlıurfa Valiliği depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Şanlıurfa Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı İzmir için harekete geçti. Valilik ayni yardım kampanyası başlattıklarını duyurarak yardımların ulaştırılacağı adres ve iletişim numaralarını paylaştı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA



Valilikten konuya dair yapılan açıklamada, "İzmir ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle afetzedelere dağıtılmak üzere ayni yardım kampanyası başlatılmış olup; aşağıda belirtilen tek tip standart gıda kolisi ve kullanılmamış battaniye kabul edilecektir. Bağışta bulunmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız ile kurum ve kuruluşlarımızın İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza başvurmaları veya vakıflarımızın aşağıdaki tablodaki telefon numaraları ile iletişime geçmeleri rica olunur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



GIDA KOLİSİ İÇERİĞİ



Sıra No Malzeme türü Miktar Birimi

1. Pirinç 5 Kg

2. Bulgur 2,5 Kg

3. Kuru Fasulye 2,5 Kg

4. Mercimek 2,5 Kg

5. Ayçiçek Yağı 5 Litre

6. Domates Salçası 830 Gram

7. Şeker 5 Kg

8. Tuz 500 Gram

9. Un 1 Kg

10. Çay(Yerli) 2 Kg





Ayni Bağışın Teslim Edileceği Kurumlar İletişim

Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0505 188 62 67

Karaköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0537 213 29 13

Haliliye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0543 614 64 66

Eyyubiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0543 766 53 57

Akçakale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0542 223 93 22

Harran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0543 369 30 60

Ceylanpınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0536 397 40 29

Viranşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0532 763 64 13

Hilvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0543 590 75 73

Siverek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0507 352 52 82

Bozova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0543 966 06 06

Birecik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0539 314 52 30

Suruç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0542 509 04 54

Halfeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0543 548 04 94