Şanlıurfa Valiliği depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Şanlıurfa Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı İzmir için harekete geçti. Valilik ayni yardım kampanyası başlattıklarını duyurarak yardımların ulaştırılacağı adres ve iletişim numaralarını paylaştı.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Valilikten konuya dair yapılan açıklamada, "İzmir ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle afetzedelere dağıtılmak üzere ayni yardım kampanyası başlatılmış olup; aşağıda belirtilen tek tip standart gıda kolisi ve kullanılmamış battaniye kabul edilecektir. Bağışta bulunmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız ile kurum ve kuruluşlarımızın İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza başvurmaları veya vakıflarımızın aşağıdaki tablodaki telefon numaraları ile iletişime geçmeleri rica olunur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
GIDA KOLİSİ İÇERİĞİ
Sıra No Malzeme türü Miktar Birimi
1. Pirinç 5 Kg
2. Bulgur 2,5 Kg
3. Kuru Fasulye 2,5 Kg
4. Mercimek 2,5 Kg
5. Ayçiçek Yağı 5 Litre
6. Domates Salçası 830 Gram
7. Şeker 5 Kg
8. Tuz 500 Gram
9. Un 1 Kg
10. Çay(Yerli) 2 Kg
Ayni Bağışın Teslim Edileceği Kurumlar İletişim
Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0505 188 62 67
Karaköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0537 213 29 13
Haliliye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0543 614 64 66
Eyyubiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0543 766 53 57
Akçakale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0542 223 93 22
Harran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0543 369 30 60
Ceylanpınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0536 397 40 29
Viranşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0532 763 64 13
Hilvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0543 590 75 73
Siverek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0507 352 52 82
Bozova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0543 966 06 06
Birecik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0539 314 52 30
Suruç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0542 509 04 54
Halfeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 0543 548 04 94