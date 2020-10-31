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Son dakika haberleri: Bakan Koca'dan acı haber! Umut hayatını kaybetti...

Son dakika haberi.... , Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavileri devam eden hastaları ziyaretinin ardından gazetecilere son durumla ilgili bilgi verdi. Hastanede Seher Dereli Perinçek'i ziyaret ettiğini, birazdan da Eda Hanım'ın gayretiyle damar yolunu açtığı İnci Okan'ı ziyaret edeceğini belirten Koca, Perinçek ve çocuklarının sağlık durumlarıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi: "Üç yavrumuzun biri hayatını kaybetti. Diğer ikisiyle ilgili şu an herhangi bir sorun olmadığını, yakın takipte olduğumuzu söyleyebilirim. Rabbim bu tür felaketleri, bu acıları bize, memleketimize, vatandaşımıza yaşatmasın diliyorum İzmir'e, İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum.

AA
Giriş Tarihi: 31.10.2020 18:41 Son Güncelleme: 31.10.2020 19:17 ABONE OL
Son dakika haberleri: Bakan Koca'dan acı haber! Umut hayatını kaybetti...

"İzmir'in Bayraklı ilçesinde çöken Doğanlar Apartmanı'nda cansız bedeni çıkarılan çocuğun Seher Dereli Perinçek'in oğlu Umut olduğu anlaşıldı. Ayrıca Seher Dereli Perinçek'in enkaz altından çıkarıldığı söylenen kızı Elif'in ise hala enkaz altında olduğu çıkarılan çocuğun ise Perinçek'in diğer evladı Ezel olduğu belirtildi. Böylelikle enkazdan Seher Dereli Perinçek ile çocukları Ezel ve Elzem sağ kurtarılırken, oğlu Umut ise yaşamın yitirdi. Elif'in kurtarma çalışması sürüyor.

ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILMIŞLARDI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde şiddetli deprem sonrası yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından çıkarılanlar hakkında son dakika haberi geldi. Arama kurtarma çalışmalarının 23. saatinde enkaz altında sağ oldukları tespit edilen Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 4 çocuğundan biri ne yazık ki hayatını kaybetti.

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Son dakika haberleri: Bakan Koca'dan acı haber! Umut hayatını kaybetti...
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