Son dakika haberleri: Bakan Koca'dan acı haber! Umut hayatını kaybetti...

"İzmir'in Bayraklı ilçesinde çöken Doğanlar Apartmanı'nda cansız bedeni çıkarılan çocuğun Seher Dereli Perinçek'in oğlu Umut olduğu anlaşıldı. Ayrıca Seher Dereli Perinçek'in enkaz altından çıkarıldığı söylenen kızı Elif'in ise hala enkaz altında olduğu çıkarılan çocuğun ise Perinçek'in diğer evladı Ezel olduğu belirtildi. Böylelikle enkazdan Seher Dereli Perinçek ile çocukları Ezel ve Elzem sağ kurtarılırken, oğlu Umut ise yaşamın yitirdi. Elif'in kurtarma çalışması sürüyor.

ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILMIŞLARDI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde şiddetli deprem sonrası yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından çıkarılanlar hakkında son dakika haberi geldi. Arama kurtarma çalışmalarının 23. saatinde enkaz altında sağ oldukları tespit edilen Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 4 çocuğundan biri ne yazık ki hayatını kaybetti.

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