İzmir depremi ile ilgili son dakika haberi: Bakan Kurum enkaz altından çıkarılanların sayısını açıkladı!

İzmir'de dün meydana gelen, 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 800'den fazla kişinin yaralandığı 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yaralar sarılmaya çalışılıyor. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile bölgeye giden bakanlar, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer basın toplantısı düzenledi.

İlk sözü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum aldı. Kurum, enkaz altından 100 kişinin çıkarıldığını söyledi. Sahada 2059 personelin çalıştığını ifade eden Kurum, evinden eşyasını alamayan vatandaşlar için eşya yardımı, evi oturulamaycak hale gelen vatandaşlara kira yardımı yapılacğaını ifade etti.

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"BİNALARI ANBEAN TAKİP EDİYORUZ"

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Kurtarma faaliyetlerinin yaparken can güvenliğimizi almak adına binalarımızı da anbean takip ediyoruz. Salınım var mı yok mu, takip etmek suretiyle çalışmaları titizlikle yürütüyoruz.

AFAD'ımız, Kızılay'ımız, belediyemiz bölgeye çadır sevkiyatı yaptı. Beslenme ihtiyacı Kızılay koordinasyonunda. Bugün fiilen hasar tespit çalışmalarını yapacağız. Vatandaşlarımızın konutlarını inceleyeceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bakanlığımızın ekiplerinin tespitlerini tamamlamalarına müteakip binalarına girmeleri. Ağır hasarlı, yıkılma riski olan binalarımız olduğu düşüncesindeyiz.

"100 VATANDAŞIMIZI SAĞ OLARAK KURTARDIK"

Arama kurtarma faaliyetlerini hassas bir şekilde yürütmek durumundayız. AFAD koordinasyonunda tüm sivil toplum örgütleri ile bu süreci yürütüyoruz. Şu ana kadar 100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık.

Canlarımızı kurtarmak adına hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm sivil toplum ekiplerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. 15'nnci saatte Fadime Tolu'yu kiplerimiz sağ salim çıkardı. 17 saat sonra da 16 yaşındaki İnci kızımız kurtuldu. Yaklaşık 17 saat sonra Hülya Özmet hanımefendi yaklaşık 17 saat sonra kurtarıldı. İnşallah ekiplerimiz enkaz altından sağ salim yeni vatandaşlarımızı da çıkaracak.Cumhurbaşkanımız anbean süreci takip etmektedir. Buradaki koordinasyonu yakından inceleyip, eksikler ile ilgili talimat vermektedirler. Ülkemizin dört bir yanı kenetlenmiş durumda. İzmir'imiz için Elazığ'da, Malatya'da olduğu gibi bir olduk.

Arama kurtarma faaliyetlerini 2059 kişiyle yürütüyoruz. Tüm yaraları saracağız. Vatandaşlarımız müsterih olsun.

3 bin çadır kuracağız. Şu ana kadar 750'si kuruldu. Akşama kadar tamamlanacak. İhtiyaç olursa barınma ihtiyacını karşılayacağız. Mobil beslenme ünitelerimiz sahadadır. 49 personel ve 37 araç ile faaliyetimiz sürüyor. Binasından malzemesini alamayacak vatandaşlara eşya yardımı yapılacak.

Kalıcı konut çalışmasına başlıyoruz. Enkaz kaldırılan alanların zemin etütlerine bakacağız. İzmir için daha önce yaptığımız gibi tüm özcerimizle elimizden geleni yaparak, yaraları saracağımızı söylemek istiyorum.

SELÇUK: 8 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise yaptığı açıklamada, "8 milyon TL'lik acil yardım ödeneği gönderdik. Bu süre zarfında, Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kabinemiz, vekil arkadaşlarımız ile bu yaraları saracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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BAKAN GÜL: 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise şöyle konuştu:

Hakaret eden, provoke edenler ile ilgili cumhuriyet başsavcılıklarımız gerekeni yapıyor. 3 kişi gözaltına alınmıştır. Kimse birliğimizi ve kardeşliğimizi bozamaz. Yargı ve adalet buna izin vermeyecektir.

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BAKAN DÖNMEZ: DOĞAL GAZ TEDBİREN KESİLMİŞTİR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez elektrik ve doğal gaz kesintileri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Dönmez şöyle konuştu:

Deprem anı ile birlikte 4 bin 500 vatandaşımızın elektriği kesilmişti. Dün akşam yeniden enerji vermeye başladık. Şu an 1600 vatandaşın elektriği kesik durumda. Bunların çoğu Bayraklı'da. Doğal gaz 4500 ev için kesiktir. Doğal gaz biraz daha riskli elektriğe göre. AFAD'ın onayı ile doğal gazı da ilerleyen saatlerde vereceğiz.

Buradaki önemli tesislerimizde olumsuzluk yaşanmadı. Güvenlik çerçevesinde çalışmalarına devam ediyorlar. Doğal gaz ve elektrik tarafında da sorun bulunmamaktadır.

SOYER: CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM, BİZİ YALNIZ BIRAKMADILAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim, bizi yalnız bırakmadılar.

Biz AFAD ile beraber, AFAD'ın koordinasyonu beraberinde, İzmir'in tüm gücünü seferber ediyoruz. Koordine şekilde çalışıyoruz. Sokakta devam eden bir hayat var. Vatandaşlarımız sokakta yaşamaya başladı. Bizim organize etmemiz gereken büyük başlık o. İaşesinden, cep telefonu şarjına kadar. Bu uyumun buna muktedir olduğunu düşünüyorum. İzmir'e büyük geçmiş olsun diyorum.