Son dakika haberi: DEAŞ'ın kritik ismi yakalandı! Nefes kesen operasyon...

CANLI BOMBA EĞİTİMİ

Operasyonda H.K. ile ona yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen İ.K.'yi yakaladı. Suriye'nin Deyrizor kentinin sözde üst düzey bölük komutanı olduğu ve toplam 6 bölükte Mısır, Fas, Tunus gibi ülkelerden gelen militanların barınma, eğitim ve dağıtımını koordine ettiği örgütün topladığı paraları harcama planlamasını yaptığı öğrenildi. H.K.'nin, bu bölüklere gelen militanlara biksi, kalaşnikof ve tabanca eğitimlerinin yanı sıra canlı bomba eğitim de verdiği öğrenildi.