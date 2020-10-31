Son dakika haberi: DEAŞ'ın kritik ismi yakalandı! Nefes kesen operasyon...

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün Suriye'nin Deyrizor kentinde üst düzey komutan olan H.K.'nin yaklaşık 1 ay önce yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığını belirledi. DEAŞ'ın sözde üst düzey bölük komutanı H.K.'nin, saklandığı adresi belirleyen polis 27 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki adrese şafak vakti operasyon düzenledi.
CANLI BOMBA EĞİTİMİ
Operasyonda H.K. ile ona yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen İ.K.'yi yakaladı. Suriye'nin Deyrizor kentinin sözde üst düzey bölük komutanı olduğu ve toplam 6 bölükte Mısır, Fas, Tunus gibi ülkelerden gelen militanların barınma, eğitim ve dağıtımını koordine ettiği örgütün topladığı paraları harcama planlamasını yaptığı öğrenildi. H.K.'nin, bu bölüklere gelen militanlara biksi, kalaşnikof ve tabanca eğitimlerinin yanı sıra canlı bomba eğitim de verdiği öğrenildi.
TARIM İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞTI
YPG/PKK'nın Deyrizor'u alması üzerine bir süre kentte saklanan H.K.'nin, yakalanacağı korkusuyla ailesiyle birlikte yasa dışı yollardan Türkiye'ye geldiği ve Adana'da tarım işçisi olarak çalışmaya başladığı öğrenildi. Bu arada zanlının cep telefonundan Suriye'de uzun namlulu silahlarla çektirdiği fotoğrafları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. ile İ.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.