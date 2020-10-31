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Son dakika haberi: 'ın kritik ismi yakalandı! Nefes kesen operasyon...

Son dakika haberi... ’IN bölük komutanı olduğu iddia edilen H.K., ve kendisine yardım eden İ.K. ’da yakalandı. Geçtiğimiz Salı günü yapılan operasyonda gözaltına alınan ve sorgulandıktan sonra hakim karşınsa çıkarılan H.K. ve İ.K. tutuklandı. H.K.’nın terör örgütü DEAŞ’ın bölüklerine gelen yabancı terörist savaşçıların dağıtımını, örgütün topladığı paraları harcama planlamasını yaptığı öğrenildi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 31.10.2020 10:15 ABONE OL
Son dakika haberi: DEAŞ'ın kritik ismi yakalandı! Nefes kesen operasyon...

Son dakika haberi: 'da terör örgütü 'ın üst düzey komutanı ve ona yardım ettiği öne sürülen bir kişi yakalandı. Örgüt içerisinde sorumlu düzeyde olan H.K.'nın yasadışı yollarla Adana'ya geldiği yakalanmamak için tarlalarda tarım işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Son dakika haberi: DEAŞ'ın kritik ismi yakalandı! Nefes kesen operasyon...

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün Suriye'nin Deyrizor kentinde üst düzey olan H.K.'nin yaklaşık 1 ay önce yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığını belirledi. DEAŞ'ın sözde üst düzey bölük komutanı H.K.'nin, saklandığı adresi belirleyen polis 27 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

Son dakika haberi: DEAŞ'ın kritik ismi yakalandı! Nefes kesen operasyon...

CANLI BOMBA EĞİTİMİ

Operasyonda H.K. ile ona yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen İ.K.'yi yakaladı. Suriye'nin Deyrizor kentinin sözde üst düzey bölük komutanı olduğu ve toplam 6 bölükte Mısır, Fas, Tunus gibi ülkelerden gelen militanların barınma, eğitim ve dağıtımını koordine ettiği örgütün topladığı paraları harcama planlamasını yaptığı öğrenildi. H.K.'nin, bu bölüklere gelen militanlara biksi, kalaşnikof ve tabanca eğitimlerinin yanı sıra canlı bomba eğitim de verdiği öğrenildi.

Son dakika haberi: DEAŞ'ın kritik ismi yakalandı! Nefes kesen operasyon...

TARIM İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞTI

'nın Deyrizor'u alması üzerine bir süre kentte saklanan H.K.'nin, yakalanacağı korkusuyla ailesiyle birlikte yasa dışı yollardan Türkiye'ye geldiği ve 'da tarım işçisi olarak çalışmaya başladığı öğrenildi. Bu arada zanlının cep telefonundan Suriye'de uzun namlulu silahlarla çektirdiği fotoğrafları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. ile İ.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Son dakika haberi: DEAŞ'ın kritik ismi yakalandı! Nefes kesen operasyon...
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