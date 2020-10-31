Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı 31 Ekim koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberi: Türkiye koronavirüsle mücadele etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka ve vefat sayılarını açıklamaya devam ediyor. Bakan Koca sosyal medya hesabından 31 Ekim günlük vaka sayısını gösteren tabloyu paylaştı. İşte son dakika günlük vaka sayıları...
SON DAKİKA: 31 EKİM GÜNLÜK VAKA TABLOSU
TEST SAYISI: 124.109
VAKA SAYISI: 2213
VEFAT SAYISI: 75
İYİLEŞEN SAYISI: 1506
BAKAN KOCA: TEMASI ÜÇTE BİRİNE İNDİRMEK ZORUNDAYIZ
Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin
30 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ
TEST SAYISI:136.525
HASTA SAYISI: 2.322
VEFAT SAYISI: 78
İYİLEŞEN SAYISI: 1.703
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