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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı 31 Ekim koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Türkiye bir yanda İzmir'de yaşanan üzücü depremin yaralarını sarmaya çalışırken diğer yandan da koronavirüsle olan mücadele devam ediyor. 31 Ekim 2020 tarihine ait günlük koronavirüs vakalarını açıkladı. Gelen son dakika açıklamasın göre bugünkü vaka sayısı 2213. Vefat eden sayısı ise 75 oldu. Ayrıca iyileşen sayısı da 1506 olarak açıklandı. İşte günlük koronavirüs tablosu...

Giriş Tarihi: 31.10.2020 19:12 Son Güncelleme: 31.10.2020 19:21 ABONE OL
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı 31 Ekim koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberi: Türkiye koronavirüsle mücadele etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka ve vefat sayılarını açıklamaya devam ediyor. Bakan Koca sosyal medya hesabından 31 Ekim günlük vaka sayısını gösteren tabloyu paylaştı. İşte son dakika günlük vaka sayıları...

SON DAKİKA: 31 EKİM GÜNLÜK VAKA TABLOSU

TEST SAYISI: 124.109

VAKA SAYISI: 2213

VEFAT SAYISI: 75

İYİLEŞEN SAYISI: 1506

BAKAN KOCA: TEMASI ÜÇTE BİRİNE İNDİRMEK ZORUNDAYIZ

Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin

30 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI:136.525
HASTA SAYISI: 2.322
VEFAT SAYISI: 78
İYİLEŞEN SAYISI: 1.703
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı 31 Ekim koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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