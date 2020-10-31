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Son dakika: Valiliği'nden kentteki barınma noktalarıyla ilgili açıklama

Valiliği, depremden etkilenenlerin kalabilecekleri barınma noktaları konusunda açıklama yaptı. Twitter'dan yapılan açıklamada, " ve Türk Kızılay tarafından toplamda 3 bin 9 çadır, 10 bin 644 yatak, 20 bin 570 battaniye, 2 bin 900 uyku seti ve 2 bin 657 mutfak seti tedarik edildi. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bornova Jimnastik ve Bornova Hüseyin Öğütcen Spor Salonu tahsis edildi. Ayrıca ve alanlarına çadır kurulumu gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

AA
Giriş Tarihi: 31.10.2020 20:12 Son Güncelleme: 31.10.2020 20:40 ABONE OL
Son dakika: İzmir Valiliği'nden kentteki barınma noktalarıyla ilgili açıklama

İzmir Valiliği, depremden etkilenenlerin kalabilecekleri barınma noktaları konusunda açıklama yaptı.

BARINMA İHTİYAÇLARI İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI

Valiliğin Twitter hesabında yer alan açıklamada, deprem bölgesindeki acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

"ÇADIR KURULUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Açıklamada "AFAD ve Türk Kızılay tarafından toplamda 3 bin 9 çadır, 10 bin 644 yatak, 20 bin 570 battaniye, 2 bin 900 uyku seti ve 2 bin 657 mutfak seti tedarik edildi. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bornova Jimnastik Spor Salonu ve Bornova Hüseyin Öğütcen Spor Salonu tahsis edildi. Ayrıca Aşık Veysel ve Ege Üniversitesi alanlarına çadır kurulumu gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: İzmir Valiliği'nden kentteki barınma noktalarıyla ilgili açıklama
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